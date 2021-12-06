Göztepe , Süper Lig'in 15. haftasında Gaziantep FK'yı ağırlayacak. 5 maçtır kazanamayan ve düşme hattına gerileyen İzmir ekibi, evinde kazanıp kötü gidişata son vermeyi hedefliyor. Konyaspor galibiyetiyle moral depolayan ve ateş hattından kurtulan Gaziantep temsilcisi ise 2'de 2 peşinde olacak. Zorlu maç öncesinde ev sahibinde Marko Mihojevic ve Kerim Alıcı, sakatlığı sebebiyle Sarı-Kırmızılı formasından uzak kalacak. Konuk takımda ise Jefferson ve Merkel sakat, Djilobodji de cezalı.

Göztepe-Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak Göztepe-Gaziantep FK maçını Ümit Öztürk yönetecek. Bu akşam saat 20.00'de başlayacak ve beIN Sports 2'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Göztepe-Gaziantep FK muhtemel 11'ler:

Göztepe: İrfan Can, Atakan, Arslanagic, Atınç, Soner, Yalçın, Berkan, Murat, Tijanic, Halil, Jahovic

Gaziantep FK: Günay, Ertuğrul, Caulker, Tosca, Maxim, Recep, Doğan, Mendyl, Kitsiou, Figueiredo, Muhammed