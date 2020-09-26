Göztepe - Gaziantep FK maç sonucu: 2-2

Süper Lig'in 3. haftasında Göztepe, ikinci yarısında üstünlüğü yakaladığı maçta Gaziantep FK ile 90+1'de gelen gol sonucunda 2-2 berabere kaldı. İzmir ekibi yenilgisizliğini sürdürürken Gaziantep FK ise henüz galibiyetle tanışamadı.

Göztepe'nin golleri 50. dakikada Soner ve 61. dakikada Ideye Brown'dan gelirken Gaziantep'in gollerini 7. dakikada Muhammet Demir ve 90+1. dakikada penaltıdan Maxim kaydetti.

Üçüncü haftayı da yenilgisiz kapatan Göztepe, puanını 5 yaparken Gaziantep FK ise henüz galibiyetle tanışamayarak 2 puana yükseldi.

Göztepe maça İrfan Can Eğribayat, Murat Paluli, Alpaslan Öztürk, Atınç Nukan, Berkan Emir, Yalçın Kayan, Soner Aydoğdu, Marcio Mossoro, Halil Akbunar, Zlatko Tripic, Ideye Brown ilk 11'i ile çıkarken Gaziantep ise Günay Güvenç, Papy Djilobodji, Jean Armel Kana-Biyik, Alin Tosca, Pawel Olkowski, Junior Morais, Jefferson, Güray Vural, Alexandru Maxim, Muhammet Demir, Andre kadrosuyla maça başladı.

MAÇTAN DAKİKALAR

2. dakikada orta alandan gelişen Göztepe atağında Tripic’in ara pasıyla ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya kalan Halik Akbunar, topu kaleci Günay’ın üstüne gönderdi.

GOL | Karşılaşmanın henüz 7. dakikasında Gaziantep, Göztepe deplasmanında öne geçmeyi başardı. Maxim'in sağ kanada açtığı topta Güray Vural, topu penaltı noktası üzerine çevirirken Muhammet Demir, bekletmeden yaptığı vuruşla takımını öne geçiren isim oldu: 0-1.

32. dakikada orta alandan yüklenen Göztepe’de Yalçın Kayan’ın pasıyla ceza yayında toplan buluşan Tripic, topa sert vurdu ancak meşin yuvarlak üst direğe çarpıp oyun alanını terk etti.

36. dakikada sol taraftan atak yapan Göztepe’de Berkan Emir’in sol kanattan ortaladı. Ceza sahası içinden seken topa Murat Paluli arka direkte dokundu ancak top yan ağlarda kaldı.

45+3. dakikada Maxim'in ara pasıyla sol çaprazdan ceza sahası içine giren Güray Vural, topa sert bir vuruş yapsa da meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

Karşılaşmanın ilk yarısı da Gaziantep FK'nın 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısı başladı.

GOL | 50. dakikada sağ kanattan gelişen Göztepe atağında Halil Akbunar’ın ceza sahası içine yaptığı ortada Tripic, kafa vuruşuyla arka direkte topu kale önüne çevirdi. Defanstan sıyrılan Soner Aydoğdu düz bir vuruşla toplu ağlara gönderdi. 1-1

GOL | 61. dakikada Gaziantep FK ceza sahası içinde yaşanan karambolde Mossoro topu kale önüne çevirdi. Brown Ideye tek dokunuşla topu ağlarla buluşturdu. 2-1

75. dakikada orta alandan gelişen Gaziantep FK atağında Kenan Özer ceza sahası dışından şu attı ancak top defansa çarparak kornere çıktı.

89. dakikada Göztepe ceza sahası içinde gelişen pozisyonda Maxim, Alpaslan Öztürk’ün müdahalesiyle yerde kaldı. Maçın hakemi penaltı kararı verdi.

GOL | 90. dakikada topun başına geçen Maxim, topu ağlara gönderdi. 2-2

Karşılaşmada kalan bölümde başka gol olmadı ve maç 2-2 eşitlikle sona erdi.

Stat: Gürsel Aksel

Hakemler: Yasin Kol xx, Mustafa Sönmez xx, Murat Şener xx

Göztepe: İrfan Can Eğribayat xx, Murat Paluli xx, Atınç Nukan xx, Alpaslan Öztürk x, Berkan Emir xx, Yalçın Kayan x (Ndiaye 90+1 ?), Soner Aydoğdu xxx, Mossoro xx (Kubilay Sönmez dk. 77 x), Halil Akbunar xx, Tripic xx (Burekovic dk. 88 ?), Ideye xxx

Yedekler: Megyeri, Mihojevic, Titi, Gassama, Hakan Çinemre, Burak Süleyman, Efe Binici

Teknik Direktör: İlhan Palut

Gaziantep FK: Günay Güvenç xx, Olkowski x (Oğuz Ceylan dk. 85 ?), Djilobodji x, Kana-Bıyık xx, Tosca xx, Morais xx, Güray Vural xx(Kozulj dk. 72 x), Jefferson xx(Sousa dk. 90+2), Maxim xxx, Andre x (Enver Cenk Şahin dk. 72 x), Muhammet Demir xxx(Kenan Özer dk. 72 x)

Yedekler: Çağlar Şahin Akbaba, Kubilay Aktaş, Mehmet Erden Uğurlu, Abdul-Aziz, Furkan Soyalp

Teknik Direktör: Marius Sumudica

Goller: Muhammet Demir (dk. 7), Maxim (dk. 90 pen.) (Gaziantep FK), Soner Aydoğdu (dk. 50), Ideye (dk. 61) (Göztepe)

Sarı Kartlar: Alpaslan Öztürk, Halil Akbunar, Yalçın Kayan (Göztepe) Olkowski (Gaziantep FK)