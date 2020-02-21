Göztepe - Gaziantep FK maç sonucu 1-1
Süper Lig'in 23. haftasında Göztepe ile Gaziantep FK, 1-1 berabere kaldı. Göztepe'nin golünü Jerome kaydederken, Gaziantep FK'nın golü 90+2. dakikada Diarra'dan geldi. Bu beraberliğin ardından Göztepe puanını 34'e Gaziantep FK 31'e yükseltti.
Süper Lig’in 23. hafta mücadelesinde Göztepe, sahasında Gaziantep FK’yi konuk etti.
17. dakikada Alpaslan Öztürk’ün uzun pasında topla buluşan Serdar Gürler’in, ceza sahası içinde topla bir süre ilerledikten sonra attığı şutta meşin yuvarlak direğe çarpıp auta gitti.
19. dakikada Soner Aydoğdu’nun ceza sahası dışından attığı sert şutta top yandan dışarı çıktı.
26. dakikada Maxim’in ceza sahasına gönderdiği top, Muhammed Demir’in ardından Kayode’ye geldi. Bu oyuncunun şutunda kaleci Beto’nun kurtardığı top, Alpaslan Öztürk’e çarpıp kornere çıktı.
Müsabakanın ilk 45 dakikalık bölümü golsüz sona erdi.
Müsabakanın 68. dakikasında Maxim’in sol taraftan kullandığı köşe atışında ceza sahası içindeki Kayode’nin kafa vuruşunda, direkten dönen topu Alpaslan Öztürk uzaklaştırdı.
72. dakikada Göztepe öne geçti. Sağ taraftan kazanılan köşe atışını kullanan Soner Aydoğdu’nun yaptığı ortada ön bölümdeki Jerome’un kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0
82. dakikada ani gelişen Göztepe atağında, Halil Akbunar’ın pasında kendi yarı sahasından topa hareketlenen Serdar Gürler’in ceza sahası içine girdikten sonra attığı şutta kaleci Günay, meşin yuvarlağı kornere uzaklaştırdı.
90+2. dakikada Gaziantep FK skora denge getirdi. Sağ kanattan kazanılan serbest vuruşu kullanan Twumasi’nin yaptığı ortada arka tarafta Diarra topu filelere gönderdi: 1-1.
Maçın kalan dakikasında gol olmayınca Göztepe ile Gaziantep FK, 1-1 berabere kaldı.
Bu beraberliğin ardından Göztepe puanını 34'e Gaziantep FK 31'e yükseltti.