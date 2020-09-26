Göztepe - Gaziantep FK (CANLI)
Süper Lig'in 3. haftasında Göztepe ile Gaziantep FK, 3 puan için kozlarını paylaşıyorlar. 4 puanlı Göztepe, evinde kazanıp çıkışını sürdürmek istiyor. 1 puanı olan ve henüz galibiyeti bulunmayan Gaziantep FK ise deplasmanda kötü gidişata dur demek istiyor. Göztepe - Gaziantep FK maçının canlı anlatımı ve skor takibi Fanatik.com.tr'de... Gaziantep, 7. dakikada Muhammet Demir'in attığı golle Göztepe deplasmanında 1-0 öne geçti. Karşılaşmanın ilk yarısı konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.
Süper Lig’de ilk 2 haftada 4 puan toplayan Göztepe, 3. hafta mücadelesinde Gaziantep FK’yi konuk ediyor. İlk hafta konuk ettiği Yukatel Denizlispor’u 5-1 yenerek lige başlayan sarı-kırmızılı ekip, geçen hafta da deplasmanda Yeni Malatyaspor’la 1-1 berabere kaldı. Üçüncü haftaya 4 puan ve averajla 3. sırada giren Göztepe, 1 puanı olan ve henüz galibiyeti bulunmayan 14. durumdaki Gaziantep FK ile İzmir’de karşılaşıyor.
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Maç başladı.
GOL | Karşılaşmanın henüz 7. dakikasında Gaziantep, Göztepe deplasmanında öne geçmeyi başardı. Maxim'in sağ kanada açtığı topta Güray Vural, topu penaltı noktası üzerine çevirirken Muhammet Demir, bekletmeden yaptığı vuruşla takımını öne geçiren isim oldu: 0-1.
Karşılaşmanın ilk yarısı da Gaziantep FK'nın 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.
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İki takımın ilk 11'leri
Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Murat Paluli, Alpaslan Öztürk, Atınç Nukan, Berkan Emir, Yalçın Kayan, Soner Aydoğdu, Marcio Mossoro, Halil Akbunar, Zlatko Tripic, Ideye Brown
Gaziantep FK: Günay Güvenç, Papy Djilobodji, Jean Armel Kana-Biyik, Alin Tosca, Pawel Olkowski, Junior Morais, Jefferson, Güray Vural, Alexandru Maxim, Muhammet Demir, Andre
Göztepe’de Obinna Nwobodo ve Stefano Napoleoni’nin sakatlıkları bulunuyor. Rakibiyle Süper Lig’de 3. kez karşılaşacak sarı-kırmızılı takımın Gaziantep FK’ye karşı galibiyeti bulunmuyor. Ligde geçen sezonki 2 karşılaşma da 1-1 sona ermişti. Lige istediği gibi başlayamayan, ilk hafta Galatasaray’a 3-1 yenilen ve geçen hafta da Fatih Karagümrük ile 2-2 berabere kalan Gaziantep temsilcisi, İzmir deplasmanında galip gelerek çıkışa geçmenin hesabını yapıyor. Kırmızı-siyahlı ekipte, sakat ve cezalı oyuncu bulunmuyor.