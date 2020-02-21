Göztepe - Gaziantep FK (CANLI)

Süper Lig’in 23. hafta mücadelesinde Göztepe, Gaziantep FK’yi konuk edecek. Ligde 21. haftadaki Çaykur Rizespor maçı, kötü hava koşulları nedeniyle rakibinin İzmir’e gelememesinden dolayı 17 Mart Salı gününe ertelenen Göztepe, sezonun ikinci yarısında çıktığı 4 karşılaşmada 3 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Ligde 23. hafta öncesinde 33 puanla 8. sıradaki İzmir temsilcisi, 30 puanla 9. sırada bulunan Gaziantep FK ile karşılaşacak.

17. dakikada Alpaslan Öztürk’ün uzun pasında topla buluşan Serdar Gürler’in, ceza sahası içinde topla bir süre ilerledikten sonra attığı şutta meşin yuvarlak direğe çarpıp auta gitti.

19. dakikada Soner Aydoğdu’nun ceza sahası dışından attığı sert şutta top yandan dışarı çıktı.

26. dakikada Maxim’in ceza sahasına gönderdiği top, Muhammed Demir’in ardından Kayode’ye geldi. Bu oyuncunun şutunda kaleci Beto’nun kurtardığı top, Alpaslan Öztürk’e çarpıp kornere çıktı.

Müsabakanın ilk 45 dakikalık bölümü golsüz sona erdi.

﻿﻿﻿﻿﻿Göztepe - Gaziantep FK ilk 11'ler belli oldu!

Göztepe: Beto, Gassama, Titi, Alpaslan, Berkan, Castro, Soner, Napoleoni, Halil, Serdar, Wilczek

Gaziantep FK: Günay, Oğuz Ceylan, Djilobodji, Kana-Biyik, Tosca, Morais, Twumasi, Andre Sousa, Maxim, Muhammet Demir, Kayode



