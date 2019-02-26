Göztepe Gaming’in FIFA oyuncuları başarılarına devam ediyor

Los Angeles’taki FIFA turnuvasında ülkemizi temsil eden Mert AL’dan sonra bir başka Göztepe Gaming oyuncusu Dünya Sıralaması’nda 37. oldu.

FIFA 19 Ultimate Team oyuncusuSerhan “SYHD-3” Yeniaras Şubat ayı Weekend League’lerinde 120 maçta 113 galibiyet alarak aylık dünya sıralamasında 37. oldu. En iyi FIFA oyuncularıyla rekabet eden temsilcimiz, oynadığı 120 maçtan sadece yedi tanesini kaybetti ve büyük başarı gösterdi.

Daha önce Göztepe’nin bir başka FIFA oyuncusu Mert AL, ülkemizi Los Angeles’ta düzenlenen ELEAGUE FIFA Fut Champions’ta temsil etmiş ve zorlu rakiplerine karşı güzel mücadele sergilemişti. (Playerbros)