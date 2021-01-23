Ara transfer döneminde takımlar kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Bu takımlardan bir tanesi de Göztepe oldu. İzmir ekibi son olarak kadrosuna PAOK'tan Anderson Esiti'yi kattı. Nijeryalı orta saha sezon sonuna kadar PAOK'tan kiralandı.

Sarı kırmızılı ekibin yaptığı açıklama şu şekilde:

1994 doğumlu orta saha oyuncusu Anderson Esiti sezon sonuna kadar kiralık olarak kadromuza katılmıştır.

24 Mayıs 1994'te Nijerya'nın Warri şehrinde dünyaya gelen Esiti altyapısında da forma giydiği Portekiz ekibi Leixoes ile profesyonel olduktan sonra Estoril, Gent ve PAOK takımlarında forma giydi.

Anderson Esiti'ye Göztepe'mize hoş geldin diyor, şanlı formamızla başarılar diliyoruz.