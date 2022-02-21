4 maçlık galibiyet serisinin ardından Altay ve Hatayspor karşısında sahadan mağlup ayrılan Göztepe , ligde kalma yolunda çok kritik bir maça çıkacak. İzmir ekibinin rakibi, kabus gibi bir sezon geçiren Galatasaray olacak. Mücadelenin oynanacağı Gürsel Aksel Stadyumu'nda ise coşkulu bir atmosferin olması bekleniyor. 25 ve 375 TL arasında değişkenlik gösteren biletlere sarı kırmızılı futbolseverler adeta hücum etti.

Tam destek verecekler

25 bin civarında satışa çıkarılan biletler, günler öncesinden tükendi. Göztepeli futbolseverlerin ise şimdi tek bir hedefi var. Takımlarına 90 dakika boyunca destek verip, olası bir galibiyetin parçası olabilmek.