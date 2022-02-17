Göztepe, Galatasaray’a karşı tek galibiyet alabildi

Tam 14 yıl sonra 2017-2018 sezonunda Süper Lig ’e dönen Göztepe , Galatasaray ’la oynadığı 9 maçın 8’ini kaybederken yalnızca 1 kez sahadan 3 puanla ayrılabildi. İki takım ilk olarak 2017-2018 sezonunda karşılaştı. Göztepe, Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nde oynanan ilk mücadeleyi 3-1 kaybetti. O sezonun son haftasında Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı’nda Göztepe’yi Gomis’in penaltı golüyle 1-0 yenen Galatasaray şampiyonluğunu İzmir’de ilan etti.

Ertesi sezon Göztepe, Galatasaray’a hem içeride hem de dışarıda 1-0’lık skorlarla mağlup oldu. Göztepe, 2019-2020’nin ilk yarısında İstanbul’da Galatasaray karşısında sahadan 3-1 yenik ayrılırken, İzmir’de ise renktaşını 2-1 yenmeyi başardı. Geçen sezonku karşılaşmalarda Göztepe, yine rakibine diş geçiremedi ve Galatasaray iki maçı da 3-1 kazanmayı başardı. Bu sezonun ilk yarısında Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nde oynanan maçta Göztepe öne geçmesine rağmen Galatasaray’a 2-1 yenilmekten kurtulamadı.

SÜPER LİG’DEKİ SON 9 MAÇ

2021-2022

Galatasaray-Göztepe : 2-1

2020-2021

Göztepe-Galatasaray : 1-3

Galatasaray-Göztepe : 3-1

2019-2020

Galatasaray-Göztepe : 3-1

Göztepe-Galatasaray : 2-1

2018-2019

Galatasaray-Göztepe : 1-0

Göztepe-Galatasaray : 0-1

2017-2018

Galatasaray – Göztepe : 3-1

Göztepe-Galatasaray : 0-1

DHA