Göztepe - Galatasaray maçının adamı Omar

422 gün sonra sahalara dönen, sağ gözünde ciddi bir görme kaybı yaşamasına rağmen özel bir gözlükle sahaya çıkan Omar Elabdellaoui, mücadelesiyle büyük alkış aldı. Taraftarların maçın adamı olarak seçtiği Norveçli futbolcu, karşılaşmanın ardından göz yaşlarına hakim olamazken, "Çok zor zamanlardan geçtim. Zor bir süreçti. Çok mücadele ettim. Tekrar sahalara geri dönmem, en sevdiğim şeyi yapmam gibiydi. Hayalimi ikinci kez gerçekleştirdim, ikinci kez futbola başlıyor gibiyim. Bu süreçte bana yardım eden herkese teşekkür ediyorum. Ailem, eşim, menacerim, çocuklarım, Fatih hocamız, başkanımız, yöneticilerimiz, tüm çalışanlarımız, taraftarlarımız, yeni hocamız Torrent, takım arkadaşlarım bana destek oldu. Tüm Türkiye bana çok fazla yardımcı oldu. Benim için çok özel bir akşamdı. Sahaya geri döndüğümde 3 puanı almak mutluluk da büyük yarattı bende" ifadelerini kullandı.