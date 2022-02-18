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Göztepe Galatasaray maçına hazırlanıyor

Göztepe, Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında deplasmanda oynayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarına devam ediyor.

18 Şubat 2022, Cuma 13:29 Son Güncelleme:
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Göztepe Galatasaray maçına hazırlanıyor

Spor Toto Süper Lig ’in 26. hafta maçında Göztepe , 21 Şubat Pazartesi günü saat 20.00’de Galatasaray ’a konuk olacak. Mücadele öncesinde Göztepe’de hazırlıklar hız kesmeden devam ediyor. Bugün sabah saatlerinde Urla Adnan Süvari Tesisleri’nde, Teknik Direktör Nestor El Maestro yönetiminde bir antrenman daha gerçekleştiren İzmir temsilcisi, ısınma çalışmalarının ardından dar alanda top kapma çalışması yaptı. Sarı-kırmızılı ekipte futbolcular, taktiksel hücum çalışması yaparak antrenmanı tamamladı.

Salih Yılmazsoy / İZMİR (İHA)

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