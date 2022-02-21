Süper Lig 'in 26. haftasında Galatasaray 'ı konuk eden Göztepe , 2-1 öne geçtiği maçta üstünlüğünü koruyamadı. 87. ve 90+9. dakikalarda Bafetimbi Gomis'in penaltıdan attığı gollerle sahadan 2-3'lük mağlubiyetle ayrılan İzmir ekibinde teknik direktör Nestor El Maestro, yayıncı kuruluşa konuştu.

Göztepe'nin hocası olmaktan mutluluk ve gurur duyduğunu vurgulayan İngiliz teknik adam, ''Zorlu bir maç olacağını biliyorduk. Bu takımın hocası olmaktan dolayı çok mutluyum. Bugün bazı noktalarda utanç duydum. Türk futbolunda da aynı şeyi hissettim.'' diye konuştu.







