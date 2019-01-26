Göztepe-Galatasaray maçı öncesi zemin şoku!

Galatasaray ile Göztepe Spor Toto Süper Lig'in 19. hatfa maçında 3 puan mücadelesi verecek. Mücadele öncesi ise saha zemini kafaları karıştırdı. Yoğun yağış nedeniyle zeminin belli bölgelerinde su birikintileri oluştu.

26 Ocak 2019, Cumartesi 18:14 Son Güncelleme:
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Göztepe-Galatasaray maçı öncesi zemin şoku!

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 19. haftasında bu akşam deplasmanda İzmirli renktaşı Göztepe ile karşılaşacak. Mücadele öncesi yoğun yağış ise saha zeminini oldukça kötü etkiledi.

Bornova Stadı’nda oynanacak maç öncesi zeminin bir hayli kötü oldu ve belli yerlerinde su birikintileri oluştuğu gözlendi. Galatasaray'ın yardımcı antrenörü Levent Şahin maçın başlama saati öncesi sahaya çıkarak zemini kontrol etti.

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