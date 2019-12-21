Göztepe - Galatasaray maçı öncesi son dakika

Galatasaray’da sakatlıkları bulunan ön liberolar Lemina ve Seri ile sağ bek Şener, Göztepe deplasmanına yetişemedi. Ayrıca stoper Luyindama ve forvet Andone’nin sakatlıkları sürüyor. Marcao, Adem ve Babel ise son anda kadroya dahil edildi.

2 oyuncu sınırda

Adem ve Belhanda, Göztepe karşısına ceza sınırında çıkacak. Bu oyuncular bugün kart görmeleri halinde, gelecek hafta Türk Telekom Stadı’ndaki Antalya maçında forma giyemeyecekler.

Bornova’ya veda vakti

İkinci yarıda iç saha maçlarını inşaatında sona gelinen Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi’nde oynamaya hazırlanan Göztepe’nin, bugün Galatasaray karşısında Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı’na son kez çıkması bekleniyor.

Göztepe’de 3 eksik

Ev sahibi Göztepe’de sol bek Berkan cezalı, ön libero Poko ve stoper Atınç’ın sakatlıkları devam ediyor. Hafif sakatlığı bulunan stoper Alpaslan’ın durumu ise maç saatine doğru netlik kazanacak.

Palut: Hedef maksimum puan

Göztepe Teknik Direktörü İlhan Palut, “Taraftarımızın desteğiyle istediğimiz skoru alacağımıza inanıyoruz. Ligimizde kolay maç yok. Devre arasına kadar maksimum puan toplayıp ikinci devreye daha güçlü girmeyi hedefliyoruz” dedi.

17 yıldır yenilmiyor

Galatasaray, Göztepe’ye en son 3 Mart 2002 tarihinde İzmir’de oynanan maçta 2-0 mağlup oldu. Bu maçtan sonraki 6 karşılaşmayı da Cim Bom kazandı. Geçen sezonki 2 mücadeleyi de Aslan, 1-0’lık skorla galip tamamladı.

Beraberlik hiç yok!

Göztepe ile Galatasaray arasında oynanan son 12 karşılaşmadan hiç beraberlik çıkmadı. Taraflar en son 10 Şubat 1980’da oynanan maçta 1-1 berabere kaldı. 12 maçın 11’ini Galatasaray, 1’ini Göztepe kazandı.