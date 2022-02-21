Süper Lig'de 26. haftanın perdesi İzmir'de kapanacak, Galatasaray ile Göztepe galibiyet için kozlarını paylaşacak. Son 14 maçından sadece 1 galibiyet çıkarabilen ve 29 puanla 15. sırada yer alan Galatasaray'ın kazanmaktan başka çaresi yok. Aslan, zorlu deplasmanda 3 puanı kapıp çıkışa geçmeyi hedefliyor. Üst üste Altay ve Hatayspor maçlarını kaybedip 27 puanla düşme potasının bir basamak üzerinde yer alan Göztepe, taraftar desteğini arkasına alarak renktaşını eli boş göndermeyi amaçlıyor.

Göztepe - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak Göztepe - Galatasaray maçını Arda Kardeşler yönetecek. Bu akşam saat 20.00'de başlayacak ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Göztepe - Galatasaray 11'ler:

Göztepe: Göztepe: İrfan Can, Kerim, Arslanagic, Atınç, Angel, Berkan, Nwobodo, Soner, Halil, Di Santo, Cherif

Galatasaray: Pena, Omar, Nelsson, Marcao, Ömer, Pulgar, Taylan, Kerem, Halil, Babel, Mostafa

Göztepe, Aslan'ı bekliyor

4 maçlık galibiyet serisinin ardından Altay ve Hatayspor karşısında sahadan mağlup ayrılan Göztepe, ligde kalma yolunda çok kritik bir maça çıkacak. İzmir ekibinin rakibi, kâbus gibi bir sezon geçiren Galatasaray olacak. Mücadelenin oynanacağı Gürsel Aksel Stadyumu'nda ise coşkulu bir atmosferin olması bekleniyor. 25 ve 375 TL arasında değişkenlik gösteren biletlere Sarı-Kırmızılı futbolseverler adeta hücum etti.

Tam destek verecekler

25 bin civarlarında satışa çıkarılan biletler, günler öncesinden tükendi. Göztepeli futbolseverlerin ise şimdi tekbir hedefi var. Takımlarına 90 dakika boyunca destek verip, olası bir galibiyetin parçası olabilmek.

Erick Pulgar ilk 11'e

Ara transfer dönemi boyunca orta saha arayan Galatasaray, bu bölgedeki boşluğu Erick Pulgar ile doldurmuştu. Şilili futbolcu, Alanyaspor ve Kasımpaşa maçlarında ise toplamda sadece 20 dakika forma giyebildi. Taraftarın merakla beklediği 28 yaşındaki yıldız, Göztepe mücadelesinde ise bu kez ilk 11'de sahne alacak. Taylan Antalyalı kesik yerken, Pulgar'ın orta sahadaki partneri ise Berkan Kutlu olacak.

Domenec Torrent'in henüz galibiyeti yok

Fatih Terim'in gidişi sonrasında takımın başına getirilen Domenec Torrent; Hatayspor, Kasımpaşa ve Trabzonspor yenilgilerinin ardından Alanyaspor ile Kayserispor’la da berabere kaldı. İspanyol teknik adam, bu 5 maçlık periyodun arasında kupada Denizlispor'a boyun eğerken, hazırlık maçında ise Tuzlaspor'a da 6-2 mağlup oldu. 59 yaşındaki teknik adam, 7 maçta tek bir galibiyet bile alamazken, Galatasaray da düşme hattına iyice yaklaştı. Sarı-Kırmızılılar, şimdi ise Göztepe ile bugün çok kritik bir maçta kozlarını paylaşacak. Aslan, galibiyetten başka bir şey düşünmezken Torrent de İzmir ekibine karşı mutlak 3 puan hedefliyor.

'Galatasaray'a yakışır bir şekilde coşkulu bir futbol oynayacağız'

Öğrencileriyle bir toplantı gerçekleştiren Torrent, dün yaptığı konuşmada ise şu ifadeleri kullandı: "Göztepe karşısında alacağımız olası bir galibiyet ile her şey daha güzel olacak. Galatasaray'a yakışır bir şekilde coşkulu bir futbol oynayacağız. İlk golü atarsak, üzerimizdeki baskıyı da kırarız. Bu yüzden hızlı bir başlangıca ihtiyacımız var. Geçtiğimiz haftalarda gol bulamadığımız her dakika baskıyı üzerimizde hissettik. Bu yüzden ilk dakikadan itibaren minumum hata ile önde baskı kurmalıyız."

Gomis bukez 90 dakika

3 yıl aradan sonra Sarı-Kırmızılılar'a geri dönen Bafetimbi Gomis, Alanyaspor mücadelesinde hazır olmadığı gerekçesiyle kadroda yer almadı. Fransız forvet, geçen hafta ise Kayserispor karşısında 59 dakika sahne aldı. 36 yaşındaki tecrübeli oyuncu, ilk sınavında pozisyonlara girse de fileleri havalandıramadı fakat başarılı bir performans sergiledi. Gomis, hafta içerisinde ise ekstra çalışmalar yaptı. Yıldız santrfor, 90 dakika forma giyebilecek duruma geldi. Gomis, Göztepe mücadelesinde atacağı gol ve gollerle takımına katkı sağlamak istiyor.

Fernando Muslera kadroya alındı!

Galatasaray, Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını dün sabah yaptığı antrenmanla tamamladı. 13 Aralık'taki Sivasspor maçında takım arkadaşı Luyindama ile çarpışarak sakatlanan Fernando Muslera, zorlu mücadelenin kadrosuna dahil edildi. Cim Bom'un kamp kadrosu ise şu şekilde: Muslera, Omar, Taylan Antalyalı, Van Aanholt, Kerem Aktürkoğlu, Babel, Mohamed, İsmail Çipe, Pulgar, Gomis, Ömer Bayram, Berkan Kutlu, Nelsson, Peña, Cicâldau, Marcão, Barış Alper, Emre Kılınç, Halil Dervişoğlu, Semih Kaya, Feghouli, Boey.

Aanholt yerine Ömer

Kayserispor mücadelesiyle birlikte ilk 11'e dönen Van Aanholt, Göztepe deplasmanında yeniden yedeğe çekilecek. Hollandalı sol bekin yerine Ömer Bayram'ın forma giymesi bekleniyor. Torrent'in, son kararını ise maç saatinde vereceği öğrenildi.

17 maçta 15 galibiyet

Aslan, Göztepe’ye karşı oynadığı Süper Lig maçlarında rakibine karşı ezici bir üstünlük oynadı. Son17 karşılaşmanın15'ini Galatasaray kazandı, iki mücadeledeniseİzmir ekibi zaferleayrıldı. CimBom, iki yenilgisini de deplasmanda aldı.

Göz Göz'de 4 eksik

Sarı-Kırmızılılar'da zorlu maç öncesinde 4 eksik bulunuyor. Marko Mihojevic, Dzenan Burekovic ve Atınç Nukan sakatlıkları nedeniyle formasından uzak kalacak. Atakan Çankaya ise cezası nedeniyle Galatasaray mücadelesinde yok. Cezaları sona eren Nwobodo ve Arslanagic'in yanı sıra sakatlığını atlatan Jahovic, görev verilmesi durumunda sahadaki yerlerini alabilecek.