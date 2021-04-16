Galatasaray, Süper Lig'in 35. haftasında Göztepe'ye konuk olacak. Son 6 maçtan sadece 1 galibiyet çıkarabilen, 3 maçtır kazanamayan ve şampiyonluk yarışında ağır yara alan Galatasaray, kötü gidişata İzmir deplasmanında son vermeyi amaçlıyor. Çaykur Rizespor ve Hatayspor galibiyetleriyle çıkışan geçen Göztepe ise Aslan'ı eli boş göndermek istiyor. Galatasaray, oynadığı 32 maçta 19 galibiyet, 5 beraberlik ve 8 mağlubiyet ile topladığı 62 puanla 3. sırada yer alıyor. 33 maçta 12 galibiyet, 10 beraberlik ve 11 mağlubiyet alan Göztepe ise 46 puanla puan cetvelinde 10. sırada yer alıyor. İki takım arasında sezonun ilk yarısında Türk Telekom Stadı'nda oynanan maçı Galatasaray, 3-1 kazanmıştı.

Göztepe - Galatasaray maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

16 Nisan Cumartesi günü Gürsel Aksel Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma saat 19.00’da başlayacak. beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi ve detayları haberimizde olacak.

Göztepe - Galatasaray muhtemel 11'ler:

Göztepe: İrfan Can, Gassama, Atınç, Burekovic, Berkan, Soner, Obinna, Tripic, Halil, Diabate, Jahovic

Galatasaray: Muslera, Şener, Luyindama, Marcao, Emre, Taylan, Gedson, Kerem, Emre Kılınç, Feghouli, Halil

Önemli eksikler

Karşılaşma öncesi Göztepe'de sakatlığı bulunan Mihojevic ve koronavirüs testi pozitif çıkan Alpaslan maçta forma giyemeyecekler. Galatasaray'da ise Falcao, Onyekuru, Linnes ve Yedlin sakatlıkları, Donk ile Babel de kart cezaları nedeniyle kritik maçta forma giyemeyecekler. Koronavirüse yakalanan Mohamed de görev alamayacak.

Fatih Terim'den sürpriz hamle

Aslan'ın dün yapılan taktik provasında, Fatih Terim'den sürpriz bir hamle geldi. Sakatlığını atlatan Kerem ile Feghouli'yi ilk 11'de deneyen tecrübeli çalıştırıcı, kadroya son şeklini ise bugün yola çıkmadan önce verecek.

Galatasaray forvetsiz kaldı

Sakatlıklar ve cezalılarla boğuşan Galatasaray'a bir darbe de koronavirüsten geldi. Son olarak Mostafa Mohamed'in koronavirüs testi pozitif çıktı. Babel'in cezalı, Onyekuru ve Falcao'nun sakat olduğu Göztepe maçı öncesi Galatasaray adeta forvetsiz kaldı.

Hücum hattında alternatifi olmayan teknik direktör Fatih Terim'in ara transferde takıma katılan Halil Dervişoğlu'na ilk kez İzmir deplasmanında 11'de forma vermesi bekleniyor. Geldiği günden beri sadece 4 maçta oyuna sonradan giren Halil, bir anda Aslan'ın tek gol umudu konumuna geldi.



