Göztepe - Galatasaray maçı kapalı gişe oynanacak

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray 'ı konuk edecek Göztepe 'de taraftarlar, pazartesi günü Gürsel Aksel Stadı'na akın edecek. İzmir ekibi, 18 Şubat Cuma günü sabah saat 11.00'de satışa açılan tüm biletlerin tükendiğini duyurdu. 25 ile 375 TL arasında satılan biletlere yoğun ilgi gösteren ve 12 saatte biletleri tüketen Göztepeli taraftarlar, takımlarına zorlu maçta itici güç olacak.

Göztepe - Galatasaray maçının bilet fiyatları

Bilet fiyatları 6. kategori 25, 5. kategori 50, 4. kategori 75, 3. kategori 100, 2. kategori 225 ve 1. kategori 375 TL olarak belirlendi.

Jahovic geri dönüyor

Sol arka adalesinden yaşadığı sakatlık yüzünden ligde Altay ve Atakaş Hatayspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda da Beşiktaş maçlarını kaçıran Makedon forvetin iyileştiği ifade edildi. Takımla idmanlara başlayan tecrübeli golcünün Galatasaray karşılaşmasında sahaya 11'de çıkacağı kaydedildi.

Atınç Nukan ve Cherif Ndiaye zor

Jahovic'ten gelen iyi haberle rahatlayan Göztepe'de stoper Atınç Nukan ve golcü Cherif Ndiaye ise henüz çalışmalara başlayamadı. Atınç ve Ndiaye'nin büyük ihtimalle Galatasaray maçına yetişemeyecekleri bildirildi. Göztepe'de cezalı sona eren orta saha Nwobodo ve defans Arslanagic de Galatasaray maçında sahada olacak. Hatayspor karşılaşmasında sarı kart görüp cezalı duruma düşen Atakan ise pazartesi akşamı forma giyemeyecek.