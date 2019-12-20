Galatasaray, Süper Lig’in 16. haftasında deplasmanda Göztepe ile karşı karşıya gelecek. Son 3 haftada 4 puan kaybeden ve 6. sıraya gerileyen Galatasaray Göztepe karşısında kazanmak istiyor. Bu sezon sahasında sadece iki kez kazanabilen Göztepe ise Galatasaray'ı eli boş göndermenin peşinde.

Göztepe - Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı’nda saat 20.00’de başlayacak müsabakayı hakem Serkan Tokat yönetecek. beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

GÖZTEPE'NİN İLK 11'İ: Beto, Gassama, Titi, Reis, Leo, Castro, Soner, Napoleoni, Halil, Serdar, Jerome

GALATASARAY'IN İLK 11'İ: Muslera, Mariano, Donk, Marcao, Nagatomo, Selçuk, Ömer, Belhanda, Feghouli, Babel, Falcao

Süper Lig’de 6 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 mağlubiyeti olan Galatasaray, 15. haftayı 24 puanla 6. sırada bitirdi. Beşer galibiyet, beraberlik ve yenilgiye sahip Göztepe ise 15. haftayı 20 puanla 10. sırada tamamladı.

Galatasaray’da tedavisi devam eden Florin Andone ile sezonu kapatan Christian Luyindama müsabakada forma giyemeyecek.

Şener Özbayraklı, Jean Michael Seri, Adem Büyük, Marcao ve Mario Lemina’nın durumları ise bugün yapılacak antrenmandan sonra belli olacak.

İki futbolcu kart ceza sınırında

Galatasaray’da iki futbolcu, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Sarı-kırmızılı takımda Younes Belhanda ile Adem Büyük, yarınki müsabakada kart görmeleri durumunda 17. haftadaki Antalyaspor müsabakasında forma giyemeyecek.

Deplasmanda zorlanıyor

Galatasaray, Süper Lig’de bu sezon deplasmanda yaptığı maçlarda sadece 2 galibiyet elde etti. Sarı-kırmızılı takım, ligde çıktığı 7 deplasman maçında 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı. Galatasaray, dış saha maçlarında şu ana kadar elde edebileceği 21 puanın 9’unu kazandı.

Galatasaray ile Göztepe 55. randevuda

Galatasaray ile Göztepe, Süper Lig’de 55. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 54 maçtan 30’unu Galatasaray, 11’ini Göztepe kazandı, 13 müsabaka da berabere sonuçlandı. Atılan gollerde de Galatasaray’ın, Göztepe’ye 80-36 üstünlüğü bulunuyor. Geçen sezonki maçlarda Galatasaray, evinde ve deplasmanda 1-0’lık skorlarla galip geldi.

Galatasaray son 6 maçı kazandı

Galatasaray, Göztepe ile ligde yaptığı son 6 maçı da kazanan taraf oldu. Rakibi karşısında 2001-2002 sezonunun ikinci yarısında deplasmandaki karşılaşmayı 2-0 kaybeden İstanbul’un sarı-kırmızılı ekibi, İzmirli renktaşıyla daha sonra oynadığı 6 müsabakadan da üçer puanla ayrıldı. Öte yandan Galatasaray, rakibiyle yaptığı son 12 maçın 11’inden galibiyetle ayrılmayı başardı.

İzmir’deki maçlar

Galatasaray ile Göztepe, Süper Lig tarihinde İzmir’de 28. kez karşılaşacak. Geride kalan müsabakalarda Galatasaray’ın galibiyetlerde 14-8 üstünlüğü bulunuyor. İzmir’de 5 maç da berabere sonuçlanırken, Galatasaray 38, Göztepe ise 22 gol attı.

Farklı skorlar

Taraflar arasında geride kalan 54 lig maçında en farklı skorları İstanbul’un sarı-kırmızılı ekibi elde etti. Galatasaray, 1978-1979 sezonunda İstanbul’da 6-1, 1959’daki ilk sezonda ise İzmir’de 5-0 galip geldi. Göztepe ise toplam 11 kez yendiği rakibi karşısında en fazla 2 farklı skorlar aldı.