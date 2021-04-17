Göztepe - Galatasaray maçı Canlı

Galatasaray, Süper Lig'in 35. haftasında Göztepe'ye konuk olacak. Son 6 maçtan sadece 1 galibiyet çıkarabilen, 3 maçtır kazanamayan ve şampiyonluk yarışında ağır yara alan Galatasaray, kötü gidişata İzmir deplasmanında son vermeyi amaçlıyor. Çaykur Rizespor ve Hatayspor galibiyetleriyle çıkışa geçen Göztepe ise Aslan'ı eli boş göndermek istiyor. Galatasaray, oynadığı 32 maçta 19 galibiyet, 5 beraberlik ve 8 mağlubiyet aldı. Sarı Kırmızılı ekip topladığı 62 puanla 3. sırada yer alıyor. 33 maçta 12 galibiyet, 10 beraberlik ve 11 mağlubiyet alan Göztepe ise 46 puanla puan cetvelinde 10. sırada yer alıyor. İki takım arasında sezonun ilk yarısında Türk Telekom Stadı'nda oynanan maçı Galatasaray 3-1 kazanmıştı.

Göztepe: İrfan Can, Gassama, Berkan, Atınç, Dzenan, Obinna, Soner, Diabate, Halil, Cherif, Jahovic

Galatasaray: Muslera, Şener, Luyindama, Marcao, Saracchi, Gedson, Taylan, Feghouli, Emre Kılınç, Kerem Aktürkoğlu, Halil Dervişoğlu

Göztepe - Galatasaray maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Gürsel Aksel Stadyumu’nda oynanacak karşılaşmayı Fırat Aydınus yönetecek. Saat 19.00’da başlayacak ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Fatih Terim ve Ümit Davala’nın cezası bitti

Galatasaray’da cezaları biten teknik direktör Fatih Terim ile yardımcı antrenör Ümit Davala, maçta saha kenarında yer alacak. Ligde Rizespor müsabakasından sonra Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun ikişer maçtan men ettiği Terim ile Davala, Atakaş Hatayspor ile Fatih Karagümrük maçlarında görev yapamamıştı.

Halil Dervişoğlu'ndan mecburi siftah

Falcao sakat, Mohamed karantinada, Babel cezalı... Galatasaray'ın bugünkü Göztepe sınavında gol yükü, devre arasında Brentford'dan kiralanan Halil Dervişoğlu'nun sırtında olacak. 21 yaşındaki forvet, bu sezon ligde Sarı-Kırmızılı formayla ilk kez 11'de görev yapacak. Halil ve Oğulcan arasında gidip gelen Fatih Terim'in, son taktik provada tercihini Halil'den yana kullandığı öğrenildi. Şu ana kadar 4 lig maçında sadece 60 dakika süre alabilen Halil Dervişoğlu'nun gol ya da asisti bulunmuyor.

Göztepe'de son dakika

Ünal Karaman yönetiminde çıkış yakalayan Göztepe'de de önemli eksikler var. Takımın başarılı stoperi Alparslan Öztürk, Covid testi pozitif çıktığı için bugün Galatasaray karşısında forma giyemeyecek. Aynı mevkiden Titti takımda ayrıldı, Mihojevic'in de sakatlığı bulunuyor.

Galatasaray ile Göztepe 58. kez kozlarını paylaşacak

Galatasaray ile Göztepe, Süper Lig'de 58. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 57 maçtan 32'sini Galatasaray , 12'sini Göztepe kazandı, 13 müsabaka da berabere sonuçlandı. Atılan gollerde de Galatasaray'ın, Göztepe'ye 87-40 üstünlüğü bulunuyor.

İzmir'deki maçlar

Galatasaray ile Göztepe, Süper Lig tarihinde İzmir'de 29. kez karşılaşacak. Geride kalan müsabakalarda Galatasaray'ın galibiyetlerde 14-9 üstünlüğü bulunuyor. İzmir'deki maçlarda Galatasaray 39, Göztepe ise 24 gol attı.

Farklı skorlar

Taraflar arasında geride kalan 57 lig maçında en farklı skorları İstanbul'un sarı-kırmızılı ekibi elde etti. Galatasaray, 1978-1979 sezonunda İstanbul'da 6-1, 1959'daki ilk sezonda ise İzmir'de 5-0 galip geldi. Göztepe ise rakibi karşısında en fazla 2 farklı skorlar aldı.