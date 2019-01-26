Göztepe-Galatasaray (CANLI)

Galatasaray ile Göztepe Spor Toto Süper Lig'in 19. hatfa maçında 3 puan mücadelesi veriyor. Ligde 18 maçta 9 galibiyet, 5 beraberlik, 4 yenilgi yaşayan ve 32 puan toplayan Galatasaray, lider Medipol Başakşehir’in 6 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor. İstanbul temsilcisi, rakibini mağlup ederek zirve takibini sürdürmek istiyor.Ligin ilk yarısında iki takım arasında İstanbul’da oynanan maçı Galatasaray 1-0 kazanmıştı.

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Mücadele başladı

Bu haberi de okudular Göztepe-Galatasaray maçı öncesi zemin şoku!

Mücadelede 5 dakika geride kalırken her iki ekip de birbiblerine karşı üstünlülk sağlayamadı. Zeminin kötü olması da futbolcuları özellikle pas atmakta bir hayli zorladı. Maçın başlama düdüğü ile yağmur yeniden başlayınca futbolcuları işi bir hayli zorlaştı.

Muslera'nın hatası pahalıya patlayabilirdi

Maçın ilk tehlikeli atağı 9. dakikada Göztepe tarafından geldi. Ev sahibi ekip gole çok yaklaştı. Marcao, Muslera'ya geri pas attı. Tecrübeli file bekçisi pas atmak için uzun süre bekleyince topa müdahelede bulunan Jerome oldu. Top uzak direğe çarpıpı auta gitti. Galatasaray bu pozisyon sonrası derin bir oh çekti.

13. dakikada tehlikeli gelen taraf ev sahibi Göztepe oldu. Sağdan son çizgiye inen Serdar Gürler ortasını yolladı. Jerome dokunamadı. Hakem Bülent Yıldırım pozisyonda Mariano'ya faul yapıldığını belirterek düdüğünü çaldı.

Göztepe yine tehlikeli geldi

Mücadelenin 17. dakikasında Göztepe yine tehlikeli geldi. Savunmanın arkasına sarkan Jerome'un içeri gönderdiği topu Marcao kayarak uzaklaştırdı. Brezilyalı'nın müdahalesi oldukça kritikti. Top arkaya geçse Göztepe skorboard'u değiştiren golü bulabilirdi.

Maçta ilginç anlar

Göztepe son 10 dakikada oyunda Galatasaray'a karşı bir hayli etkin olduğu gözlendi. Dakikalar 20'yi gösterdiğinde Galatasaray kalesinde büyük bir tehlike daha yaşandı. Castro'nun ortasında Mariano'nun göğsüyle Muslera'ya vermek istediği top kaygan zeminde ağlara gidiyordu. Tecrübeli file bekçisi son anda kurtardı. Jerome seken topa hamle yapmak istedi ama Uruguaylı kaleci topun sahibi oldu.

24. dakika öyle bir karambol yaşandı ki futbolseverlerin ağzı açık kaldı. Serdar'ın ortası sonrası ceza alanında karambol yaşandı. Jerome vuramadı. Defans uzaklaştıramadı. Boşta kalan topa son olarak Mariano dokundu. İki ekip futbolcuları da kıyasıya bir top kapma rekabetine giriştiler. Top son olarak sağ kanada doğru açıldı ve tehlikeli bölgeden uzaklaştı.

Galatasaray, karşılaşmanın ilk 25 dakikasında Göztepe kalesini yoklayamadı. Göztepe'nin ise 25 dakikalık bölümde Galatasaray kalesine 4 şut denemesi oldu.

28. dakikada Galatasaray ilk şutunu Onyekuru ile Göztepe kalesine gönderebildi. Sol çaprazdan kaleye gönderilen topu Beto kontrol etti. Tecrübeli kaleci pozisyonun ardından kısa süreli bir sakatlık geçirdi.

Maçın ilk sarı kartı Göztepe'den Gassama'ya çıktı. 32. dakikada Senegalli futbolcu Feghouli'ye yaptığı hareket nedeniyle hakem tarafından kartla cezalandırıldı. Feghouli’ye müdahelesi sonrasında sarı kart gören Gassama, kenar çizgisine doğru giderken eliyle VAR işareti yaparak VAR’a gidilmesini talep etti.

Maicon'un golü ofsayt

34'te Galatasaray orta alana yakın bölgeden serbest vuruş kullandı. Ortaya Maicon kafayı vurup golü attı ama ofsayt bayrağı havada. VAR'ın kontrolü sonrası da hakem Bülent Yıldırım pozisyonun ofsayt olduğuna karar verdi.

Feghouli mutlak golü kaçırdı

Galatasaray oyunun ilk bölümüne oranla daha hücuma dönük bu dakikalarda. 35. dakikada Sinan Gümüş'ün sol kanattan ters kanada harika pası sonucunda ceza sahasında topla buluşan Feghouli'nin şutu auta çıktı. Ceza sahası içerisinde oldukjça rahat olan Feghouli kaleyi bulamadı.

38. dakikada ceza sahası içerisinde kendisini yere atan Sinan Gümüş, hakemi aldatmaya yönelik hareket sonrası sarı kartı gören isim oldu.

Maça hareket geldi ve her iki ekip de kanatları kullanarak ataklar bulmaya başladı. Dakikalar 38'i gösterdiğinde Göztepe etkili geldi. Serdar Gürler sağdan ortaladı. Arka direkte Halil dokundu. Top yan ağlarda kaldı.

Ndiaye uzaktan denedi

41. dakikada bu kez şansını deneyen isim Galatasaray'dan Ndiaye oldu. Islak zemini de kullanmak isteyen tecrübeli futbolcunun uzaktan şutunu kaleci Beto uzanarak önlemeyi başardı.

Maçın ilk yarısında başka pozisyon olmadı ve hakem Bülent Yıldırım'ın düdüğü ile her iki ekip de golsüz eşitlikle soyunma odasına gittiler.

Karşılaşmanın 2. yarısı başladı. Her iki takımda ilk yarıdaki 11'leri ile 2. devreye başladılar.

Onyekuru tehlikeli geldi ama...

Maçın 2. yarısına Galatasaray daha istekli başladı. 48. dakikada sağa kanatta Feghouli içeriye ortaladı. Ceza sahası içinde Onyekuru'nun şutunu kale dibinde tecrübeli eldiven Beto çıkardı. Yardımcı hakem de pozisyonun ofsayt olduğunu belirten bayrağını kaldırdı.

VAR ve penaltı...

55. dakikada Maicon'un kullanılan köşe vuruşunda topa elle müdahalesi sonrası hekam VAR'a başvurdu. Bülent Yıldırım Göztepe lehine penaltıyı verdi. Topun başına geçen Borges, meşin yuvarlağı direk auta attı. Göztepe öne geçme fırsatından yararlanamadı. Ev sahibi ekibi ilk kez bu sezon penaltı kazandı ancak bunu gole çeviremedi.

61. dakikada Galatasaray tehlikeli olabilecek bir yerden serbest vuruş kazandı. Topun başına tecrübeli isim Selçuk İnan geçti. Selçuk'un şutu Beto'da kaldı.

71. dakikada Galatasaray'ın yeni transferi Marcao, Castro'ya yaptığı sert hareket sonrası sarı kart gören isim oldu.

Oyunun durmasını fırsat bilen Kemal Özdeş ilk müdahalesini yaptı. Maçın ilk oyuncu değişikliğini Göztepe gerçekleştirdi. Bir dönem Galatasaray'da da forma giyen Yasin Öztekin, Serdar Gürler'in yerine oyuna girdi.

72. dakikada Sinan Gümüş Galatasaray'ı 1-0 öne geçirdi.

Maçın 11'leri

Göztepe: Beto, Gassama, Titi, Reis, Agbenyenu, Poko, Borges, Halil, Castro, Serdar, Jerome

Galatasaray: Muslera, Mariano, Marcao, Maicon, Linnes, Fernando, Ndiaye, Feghouli, Selçuk, Onyekuru, Sinan

Maçtan notlar

Spor Toto Süper Lig’in 19'uncu haftasında İzmir’de Göztepe ile karşı karşıya gelen Galatasaray’da teknik direktör Fatih Terim’in cezası sona erdi. Ligin 11'nci haftasında Fenerbahçe ile Türk Telekom Stadı’nda oynanan derbi sonrası 10 maç men cezası alan Terim, 85 gün sonra takımının başında sahaya çıktı.

Galatasaray, Fatih Terim’in yokluğunda 10 müsabakaya çıktı. Sarı kırmızılılar Terim’siz oynadığı bu karşılaşmalarda 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde etti. Karşılaşmayı kale arkasından takip eden Galatasaraylı futbolseverler deneyimli teknik adama sevgi gösterilerinde bulundu.

Semih Kaya kadroda

Galatasaray’ın devre arasında Sparta Prag’dan renklerine bağladığı stoper Semih Kaya, Göztepe karşılaşmasına yedek soyundu. Galatasaray’ın orta saha oyuncusu Belhanda ise cezası nedeniyle kafilede yer almadı.

Özdeş'ten Yasin sürprizi

Göztepe Teknik Direktörü Kemal Özdeş ise sürpriz bir kadroyla takımını sahaya sürdü. Deneyimli teknik adam, takımın en skorer ismi olan eski Galatasaraylı Yasin Öztekin’i 11'e almadı. Yasin’in yerine yeni transferlerden Serdar Gürler 11'de başladı. İzmir ekibinin Sporting Lizbon’dan kiraladığı sol bek Lumor Agbenyenu imza atar atmaz ayağının tozuyla Galatasaray maçına çıktı. Takımın diğer sol beki Berkan ise hafta içinde sakatlandığı için 21 kişilik kadroya alınmadı. Göztepe’de kart cezalısı orta saha Alpaslan’ın yanı sıra sakatlıkları süren sol bek Traore, orta saha Ngando ile golcü Ghilas da maçta görev almadı.

Bornova Stadyumu tıklım tıklım doldu

Göztepeli ve Galatasaraylı futbolseverler karşılaşmaya büyük ilgi gösterdi. Bornova Stadı tıklım tıklım dolarken, iki takım taraftarları maçtan önce futbolculara sevgi gösterilerinde bulundu. Maçı yaklaşık 8 bin taraftar izledi. İzmir Emniyeti Göztepe - Galatasaray karşılaşmasında teyakkuza geçti. Güvenlik güçleri herhangi bir olay çıkmaması için stat çevresinde kuş uçurtmadı. Stat çevresine biletsiz kimseyi yaklaştırmayan emniyet mensupları, yoğun güvenlik önlemleri aldı.