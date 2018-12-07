İsveç Konsolosluğu ile Türkiye’nin önde gelen spor kulüplerinden Göztepe Spor Kulübü işbirliğine giderek, yürekleri ısıtan bir etkinliğe imza attı. İsveçli fotoğraf sanatçısı Johan Bävman’ın dünya çapında beğeni toplayan ve babaların çocukların bakımı ve eğitiminde üstlendikleri role ilişkin farkındalık yaratmayı amaçlayan “İsveçli Babalar” sergisi, “Baba, Çocukluğumu Benimle Paylaş” sloganıyla, Göztepe Spor Kulübü desteğiyle düzenleniyor.

Farklı kültürlerden gelen babaların, çocuklarıyla olan ilişkilerini ön plana çıkaran karelerden oluşan “İsveçli Babalar” sergisi, Göztepeli futbolcuların çocuklarıyla çekilen fotoğraflarından oluşan seçkiyle zenginleşti. Göztepeli futbolcular Yasin Öztekin, Andre Castro ve Kadu (Ricardo Martins de Arujo) ile Göztepe Spor Kulübü Başkanı Mehmet Sepil’i çocuklarıyla görüntüleyen fotoğraflarla renklenen sergi, futbolcuların çocuklarıyla olan ilişkilerini yansıtırken, gündelik hayatlarında çocuklarıyla geçirdikleri anları belgeliyor. Göztepe Spor Kulübü futbolcularının çocuklarıyla birlikte poz verdikleri, yürekleri ısıtan fotoğraflarını ise Göztepe Spor Kulübü adına gazeteci Burak Hakerler ve fotoğraf sanatçısı Ekrem Anamur çekti.

Sergi, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde 7-30 Aralık 2018 tarihleri arasında ziyarete açık olacak.

Amaç çocukların gelişimini iyileştirmek

Çocuk gelişiminde anneler kadar babaların da önemli bir rol oynadığının altını çizen etkinlik, Türkiye’de babaların, çocukların bakım ve eğitimine daha fazla odaklanmalarını sağlamayı amaçlıyor. AÇEV’in 2017 yılında yayınladığı Türkiye’de İlgili Babalık ve Belirleyicileri Raporu’na göre, ülkemizde babaların %30’u çocuklarıyla geçirebilecekleri daha fazla alan, %21’i ise çalışma saatlerinin çocuklarına vakit ayırabilecekleri şekilde düzenlenmesini istiyor. Araştırmaya göre Türkiye’de babaların %45’i çocuklarının okul etkinliklerine hiç katılmazken, %97’si çocuklarının eğitimine katılmıyor.

Babalar çocuk eğitiminde etkin olmalı

Serginin açılış resepsiyonu ise 6 Aralık 2018 tarihinde sergi alanında gerçekleşti. Resepsiyonda çocuklarıyla fotoğraflanan Göztepe Spor Kulübü futbolcularının yanı sıra, İsveç Başkonsolosu Therese Hydén, Göztepe Spor Kulübü Başkan Vekili Talat Papatya, Göztepe Spor Kulübü Teknik Direktörü Bayram Bektaş ve Göztepeli oyuncular Wallace Reis ile Beto (António Alberto Bastos Pimparel) hazır bulundu.

Açılış sırasında bir konuşma yapan İsveç Başkonsolosu Therese Hydén, projenin geçmişine ilişkin bilgiler verdi. Çocukların gelişiminde tüm ebeveynlerin aynı sorumluluğu paylaştıklarını hatırlatan Hyden, babaların da anneler kadar çocukların eğitiminde etkin olmaları gerektiğini ifade etti. Hyden, “Çocukların bakımı ve eğitiminde babaların da erkekler kadar çaba göstermeleri gerektiğine inanıyoruz. Babalar çocuklarıyla kaliteli zaman geçirerek onlarla biraz daha fazla birlikte olsun, annelerin yükünü alsınlar istiyoruz. Göztepe Spor Kulübü futbolcularının da son derece yoğun bir çalışma tempoları var. Ancak bu tempoya rağmen çocuklarına zaman ayırıp onlarla yakından ilgileniyorlar. Bu konunun önemine atıfta bulunan fotoğraf sergimize katkılarından ötürü kendilerine teşekkür ediyoruz” dedi.

Projenin taşıdığı önem ve gerçekleştirdikleri işbirliğine ilişkin açıklamalarda bulunan Göztepe Spor Kulübü Başkanı Mehmet Sepil ise, Türkiye’nin en eski ve prestijli takımlarından biri olan Göztepe SK’nın taraftarları arasında binlerce baba olduğunu ve bu kitle tarafından yakından takip edildiklerini vurgulayarak, Göztepe Spor Kulübü futbolcularının tüm bu izleyici kitlesi için önemli bir rol model olduklarının altını çizdi. Sepil, “Babaları çocuklarının bakımı ve eğitimiyle daha yakından ilgilenmeye çağıran böylesine önemli bir projede futbolcularımızla birlikte bizzat yer almaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Çocuklarımızla bu projeye katılarak önemli bir mesaj verdiğimize inanıyoruz. Bizi bu güzel serginin bir parçası yapan İsveç Konsolosluğu’na da teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

Açılış resepsiyonunda misafirlere seslenen Göztepe Spor Kulübü Başkan Vekili Talat Papatya da, böyle anlamlı bir projede yer almaktan hem Göztepe Spor Kulübü hem de İzmirliler olarak büyük mutluluk duyduklarını ifade etti. Papatya, sözlerini şöyle sürdürdü: “Göztepe Spor Kulübü olarak aslında buradaki nüfusumuz, çalışmalarımız ve etkimiz anlamında İzmir’in en büyük sivil toplum kuruluşu sayılırız. Dolayısıyla bu gibi projelerin aktarılmasında kendimizi sorumlu görüyor, sosyal sorumluluk bilinciyle bu projede yer alıyoruz. Göztepeli taraftar babalarımızın mesajımızı alacaklarına da gönülden inanıyoruz.”

Sergi için çocuklarıyla poz veren Göztepe Spor Kulübü futbolcularından Kadu (Ricardo Martins de Arujo) da resepsiyonda bir konuşma yaparak duygularını paylaştı. Kadu, “Ailem ve çocuklarım benim için çok kıymetli. Antrenmanlarım ve maçlarım ne denli yoğun olursa olsun her fırsatta çocuklarımla vakit geçirmeye özen gösteriyorum. Yalnızca eğitimlerinde ve bakımlarında değil, ebeveyn olarak bana ihtiyaç duydukları her anı onlarla paylaşmaya, neşeli ve sağlıklı bireyler olarak yetişmeleri için elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Bu kapsamda çocuklarımla sergi için poz vermekten büyük keyif aldım. Çekilen kareler ailemiz için de hoş bir anı oldu” dedi.