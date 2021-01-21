Göztepe, Fousseni Diabate'yi sezon sonuna kadar kiralık olarak renklerine bağladığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde;

1995 doğumlu kanat oyuncusu Fousseni Diabate sezon sonuna kadar kiralık olarak kadromuza katılmıştır.

18 Ekim 1995'te Fransa'nın Auberbilliers şehrinde dünyaya gelen Diabate, Fransa'da Reims, Guingamp ve Ajaccio takımlarında forma giydikten sonra 2017-18 sezonu devre arasında Premier Lig takımlarından Leicester City'e transfer oldu. 2018-19 ve 2019-20 sezonlarında Sivasspor ile Amiens'te kiralık olarak görev yapan Diabate 2020-21 sezonunda ise Trabzonspor'a transfer oldu.