Göztepe fırsat tepti

Evinde Kasımpaşa ile golsüz berabere kalarak taraftarlarını üzen ve küme düşme hattından çıkamayan Göztepe, rakiplerinin puan kaybettiği haftayı iyi değerlendiremedi. Göztepe ile birlikte ligde son 7 basamakta yer alan takımlardan hiçbiri haftayı 3 puanla kapatamazken, İzmir temsilcisi de büyük bir fırsat kaçırdı. Haftaya 27 puanla giren Tamer Tuna’nın öğrencileri, Kasımpaşa’yı devirebilseydi sıralamada 28’er puanlı Bursaspor ve Fenerbahçe’yi geride bırakıp haftayı 14. basamakta kapatacaktı. İzmir temsilcisi haftayı galibiyetle kapatabilseydi; 31 puanı bulunan Ankaragücü, Kasımpaşa ve Çaykur Rizespor da ateş hattının sıcaklığını yakından hissedecekti. 24. haftada oynanan Atiker Konyaspor maçının ardından küme düşme hattına inen sarı-kırmızılılar, bu haftayı da ateş hattında noktaladı. İzmir temsilcisi gelecek hafta Beşiktaş ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Kasımpaşa fobisi bitmedi

Haftayı beraberlikle kapatan Göztepe, Kasımpaşa karşısındaki şanssızlığını bu sezon da kırmayı başaramadı. Rakibini son olarak 1997/1998 yılında Alsancak Stadyumunda oynanan karşılaşmada deviren Göztepe, bu müsabakanın ardından Kasımpaşa ile oynadığı 6. karşılaşmadan da galibiyetle ayrılamadı. Göz Göz, ligin ilk yarısında Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumunda oynanan karşılaşmayı da 3-1 kaybetmişti.

Tolga Tahçı / İZMİR (İHA)