Süper Lig ’de ilk yarıyı 15 puanla düşme potasında bitiren Göztepe , transferde gözünü Fenerbahçe ’ye çevirdi. Sarı- Lacivertliler’de sezon başında süresiz kadro dışı kalan Sinan Gümüş ve forma şansı bulamayan Burak Kapacak’ı listesine alan Sarı-Kırmızılılar’ın Allahyar Sayyadmanesh’i de istediği bildirildi. Ukrayna’nın Zorya ekibinde kiralık olarak forma giyen ve Fenerbahçe’ye dönen İranlı golcüyü kiralamayı düşünen Göztepe’nin girişimlere başladığı ifade edildi. Zorya’da 23 resmi maça çıkan 20 yaşındaki forvet, 9 gol atarak iyi bir performans ortaya koydu. Sayyadmanesh’in Fenerbahçe ile 2024 yılına kadar mukavelesi bulunuyor.

El Maestro onayladı

Sol bek için de arayışlarını sürdüren İzmir ekibi, Moubandje ve Nsakala’yla görüşmelerini sürdürüyor. Teknik direktör El Maestro’nun onay verdiği iki isimden maliyeti uygun olanla anlaşma sağlanacağı belirtildi.