Göztepe, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına devam etti

Teknik direktör İlhan Palut yönetiminde Adnan Süvari Tesisleri’nde gerçekleştirilen antrenmanda ısınmanın ardından top kapma çalışması yapan sarı-kırmızılı futbolcular daha sonra taktik çalıştı.
Göztepe’de milli takımlarda bulunan Lamine Gassama ve İrfan Can Eğribayat’ın katılmadığı idmanda Kubilay Sönmez ve Stefano Napoleoni takımdan ayrı çalıştı.
Hazırlıklarına yarın devam edecek Göztepe, 11 Ekim Pazar günü saat 16.30’da TFF 1. Lig temsilcisi Menemenspor ile Adnan Süvari Tesisleri’nde hazırlık karşılaşması oynayacak.
AA