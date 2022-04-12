Göztepe, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına başladı

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 33. haftasında Fenerbahçe ’ye konuk olacak olan Göztepe , maçın hazırlıklarına bugün gerçekleştirdiği antrenman ile başladı.

Göztepe'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Adnan Süvari Tesisleri'nde gerçekleşen antrenmanın ilk bölümünde ısınmanın ardından 5'e 2 pas ve top kapma çalışması yapan oyuncular, ikinci bölümde ise taktiksel hücum organizasyonları gerçekleştirdi.

Göztepe, 16 Nisan Cumartesi günü, saat 20:30'da, deplasmanda Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek.



