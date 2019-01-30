Ligin ikinci yarısına istediği gibi başlayamayan ve oynadığı iki maçtan puan çıkaramayan Göztepe, gözünü Fenerbahçe karşılaşmasına dikti. Haftanın açılış maçında Fenerbahçe’ye konuk olmaya hazırlanan sarı-kırmızılılar, rakibi karşısında galibiyete uzanarak hem ikinci devrenin ilk galibiyetini almak hem de İstanbul’da oynadığı maçlarda yaşadığı şanssızlığı kırmak istiyor. İzmir temsilcisi, İstanbul’da çıktığı son 7 lig karşılaşmasında puan alamadı. Sezonun ilk yarısında İstanbul’da Galatasaray’a tek golle kaybeden Göztepe, 8. haftada ise deplasmanda Kasımpaşa’ya 3-1 mağlup olmaktan kurtulamadı.

Puan çıkaramadı

Bu sezon İstanbul’dan puan çıkaramayan Göz Göz, aynı senaryoyu geçen yıl da yaşadı. 2017/2018 sezonunda İstanbul’da 5 lig maçı oynayan İzmir ekibi, Kasımpaşa ve Galatasaray’a 3-1, Fenerbahçe’ye 2-1, Başakşehir’e 2-0 ve Beşiktaş’a da 5-1 kaybetmişti. Göztepe, bu sezonun ilk yarısında ise Fenerbahçe ile Beşiktaş’ı ise kendi sahasında devirmeyi başardı. İstanbul’da çıktığı son 7 lig maçından puansız ayrılan Göz Göz, Kadıköy’de bu kötü istatistiğe de son vermeyi amaçlıyor.

Son galibiyet Ümraniyespor’a

2017/2018 sezonundan bu yana mücadele ettiği Spor Toto Süper Lig’de İstanbul galibiyeti bulunmayan sarı-kırmızılılar, İstanbul’da en son Ümraniyespor’u devirdi. O sezon TFF 1. Lig’de boy gösteren Göz Göz, 7. haftada Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada rakibini Adis Jahovic’in golüyle mağlup etmişti.

Tolga Tahçı / İZMİR (İHA)