Süper Lig'in 14. hafta kapanış maçında Göztepe ile Fenerbahçe İzmir'de karşılaşacak. Ligde 4 karşılaşmadır kazanamayan Göztepe, iç sahada galip gelemediği son 4 maçta gol atamadı. İzmir temsilcisi 10 puan ve averajla 18. sırada yer alıyor. Sarı-kırmızılı ekipte cezalı Yalçın Kayan'ın yanı sıra, sakatlığı bulunan Marko Mihojevic yarın forma giyemeyecek. Derbide Galatasaray 'ı 2-1 mağlup ederek moral bulan ve ligde 4 maçlık galibiyet özlemine son veren Fenerbahçe, Göztepe müsabakasını da kayıpsız geçmek istiyor.

Göztepe - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Gürsel Aksel Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak mücadele beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de. Göztepe-Fenerbahçe maçında hakem Mete Kalkavan düdük çalacak.

Fenerbahçe'de 4 eksik

Sarı-lacivertli takımda 4 futbolcu, Göztepe karşısında forma giyemeyecek. Sakatlığı süren Enner Valencia ile Altay Bayındır, karşılaşmada görev yapamayacak. Galatasaray maçında kırmızı kart gören Marcel Tisserand ve 4. sarı karttan cezalı duruma düşen Mert Hakan Yandaş da takımdaki yerlerini alamayacak.

Ayak bileğindeki sakatlığını atlatan Mesut Özil ile Luiz Gustavo'nun da maç kadrosunda yer alması bekleniyor. Ev sahibi sarı-kırmızılı takımda sakatlığı bulunan Marco Mihojevic ile cezalı Yalçın Kayan mücadelede forma giyemeyecek.

55. kez karşılaşacaklar...

Göztepe ile Fenerbahçe lig tarihinde 55'inci kez kozlarını paylaşacak.

İki takım arasında oynanan 54 müsabakada Göztepe, Fenerbahçe'ye karşı 9 kez sahadan galibiyetle ayrılırken, sarı-lacivertliler 25 maçta Göz-Göz'e üstünlük kurdu. Tarafların 20 maçı ise eşitlikle sonuçlandı. Fenerbahçe bu maçlarda Göztepe ağlarına 82 gol bırakırken, İzmir ekibi ise 39 kez gol sevinci yaşadı.

Göztepe ve Fenerbahçe İzmir'de ise 27 defa karşı karşıya geldi. Fenerbahçe İzmir'de 9 kez kazanırken, Göztepe 6 karşılaşmayı galip bitirdi. İzmir'de 12 maç ise berabere sonuçlandı. Geçen sezon Gürsel Aksel Stadı'nda seyircisiz oynanan maçta Göztepe, Fenerbahçe'ye 3-2 kaybetti.