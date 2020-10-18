Sezona 5-1'lik Denizlispor galibiyetiyle başlayan Göztepe, sonrasındaki 3 maçtan da sahadan 1'er puanla ayrıldı. İzmir'in sarı-kırmızılı ekibi adına sezonun ilk 4 maçında öne çıkan isim Soner Aydoğdu oldu. Geçtiğimiz yıldan sonra 1 sezon daha kiralanan Soner, ilk 4 maçta takımı adına 3 gole katkı (1 gol - 2 asist) yaptı. Transfer döneminde adı Fenerbahçe ile anılan Alpaslan Öztürk ve uzun bir aradan sonra ilk kez sezona bu kadar sağlıklı bir giriş yapan Atınç Nukan'dan oluşan stoper hattı da büyük bir sınav verecek. TD İlhan Palut'un milli ara öncesinde oynadıkları Başakşehir maçında sonradan oyuna aldığı Guilherme'ye, bu sefer ilk 11'de şans vermesi bekleniyor. Aynı maçı sakatlanarak tamamlayamayan Zlatko Tripic ve Brown Ideye iyileşti, hazır durumda.

İlk 4 hafta sonunda 8 puan toplayan Fenerbahçe'de ise Gökhan Gönül, Garry Rodrigues ve Ömer Faruk Beyaz İzmir'e giden kadroda yer almadı. Üç oyuncu da sarı-lacivertli takımın son antrenmanında yer almıştı. Nabil Dirar koronavirüs karantinasında, Mauricio Lemos cezalı, Diego Perotti rehabilitasyon sürecinde... TD Erol Bulut kadroya en son eklenen yeni transferlerden Dimitris Pelkas ve Kemal Ademi'yi de deplasman kafilesinde yer verdi. Gökhan Gönül'ün yokluğunda sağ bekte Nazım Sangare'nin oynaması bekleniyor. Lemos'un cezası sonrası stoperde Marcel Tisserand'ın partneri Serdar Aziz olacaktır. Orta alanda Luiz Gustavo'nun önünde Jose Sosa ve Ozan Tufan, en ileride ise Mbwana Samatta görev yapacak.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- İki takım arasında oynanan son 10 resmi maçta deplasman takımları hiç kazanamadı!

- Fenerbahçe, İzmir'de en son Göztepe'yi yendiğinde teknik direktörlük koltuğunda Mustafa Denizli vardı. Sarı-lacivertlilerin 5-0 kazandığı maçta golleri Zoran Mirkovic, Ceyhun Eriş, Serhat Akın(2) ve Hakan Bayraktar atmıştı.

- Göztepe, yeni stadı Gürsel Aksel'de çıktığı 11 maçın 10'unda gol atmayı başardı.

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Süper Lig karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Fenerbahçe Kazanır" oldu! %38'lik kesim sarı-lacivertli ekibin zorlu İzmir deplasmanından 3 puanla dönmesini bekliyor... %20'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına koymuş ve mücadelede en az 3 gol çıkacağını düşünüyor.