Göztepe - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Farioli ile yollarını ayırmasının ardından takımı Volkan Demirel'e emanet eden Fatih Karagümrük, Göztepe deplasmanında... İstanbul ekibi, yeni teknik direktörü ile çıktığı ilk maçta 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. Ateş hattından kurtulma mücadelesi veren İzmir ekibinde ise tek hedef galibiyet. Göztepe - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının yanıtları, muhtemel 11'ler ve 90 dakika öncesi detaylar haberimizde.
Göztepe ile Fatih Karagümrük, Süper Lig 'in 17. haftasında 3 puan için karşı karşıya gelecek. 3 maçlık mağlubiyet serisinin ardından Francesco Farioli'ye veda eden ve takımı Volkan Demirel'e emanet eden Karagümrük, yeni hocası ile başlangıcı galibiyetle yapmak ve kötü gidişata son vermek istiyor. İstanbul ekibi, 22 puanla 12. sırada. Bu sezon istikrarsız bir görüntü çizen ve 14 puanla 17. basamakta bulunan Göztepe ise taraftar desteğini arkasına alıp sahadan galibiyetle ayrılmak istiyor. Göztepe'de Halil Akbunar, Karagümrük'te ise Luckassen, kart cezaları nedeniyle zorlu maçta olmayacak isimler.
Göztepe - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak Göztepe - Fatih Karagümrük maçını Volkan Bayarslan yönetecek. Bugün saat 16.00'da başlayacak ve beIN Sports 2'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.
Göztepe - Fatih Karagümrük muhtemel 11'ler:
Göztepe: İrfan Can, Atakan, Arslanagic, Atınç, Soner, Nwobodo, Berkan, Murat, Ndiaye, Lourency, Jahovic
Fatih Karagümrük: Viviano, Hedenstad, Burak, Baniya, Balkovec, Biglia, Jimmy, Bertolacci, Karamoh, Emre, Pesic