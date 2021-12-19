Göztepe ile Fatih Karagümrük, Süper Lig 'in 17. haftasında 3 puan için karşı karşıya gelecek. 3 maçlık mağlubiyet serisinin ardından Francesco Farioli'ye veda eden ve takımı Volkan Demirel'e emanet eden Karagümrük, yeni hocası ile başlangıcı galibiyetle yapmak ve kötü gidişata son vermek istiyor. İstanbul ekibi, 22 puanla 12. sırada. Bu sezon istikrarsız bir görüntü çizen ve 14 puanla 17. basamakta bulunan Göztepe ise taraftar desteğini arkasına alıp sahadan galibiyetle ayrılmak istiyor. Göztepe'de Halil Akbunar, Karagümrük'te ise Luckassen, kart cezaları nedeniyle zorlu maçta olmayacak isimler.

Göztepe - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak Göztepe - Fatih Karagümrük maçını Volkan Bayarslan yönetecek. Bugün saat 16.00'da başlayacak ve beIN Sports 2'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Göztepe - Fatih Karagümrük muhtemel 11'ler:

Göztepe: İrfan Can, Atakan, Arslanagic, Atınç, Soner, Nwobodo, Berkan, Murat, Ndiaye, Lourency, Jahovic

Fatih Karagümrük: Viviano, Hedenstad, Burak, Baniya, Balkovec, Biglia, Jimmy, Bertolacci, Karamoh, Emre, Pesic