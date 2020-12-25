Süper Lig'de son 3 maçını kaybeden Göztepe ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geliyor. İlhan Palut'un öğrencileri deplasmanda kazanarak çıkışa geçmenin hesaplarını yapıyor. Son maçında Galatasaray'ı mağlup eden Fatih Karagümrük ise deplasmanda kazanarak çıkışını sürdürmek istiyor.

Göztepe - Fatih Karagümrük maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Gürsel Aksel Stadı'nda saat 16.00'da oynanacak müsabakada hakem Sarper Barış Saka görev yapacak. beIN SPORTS HD2'den canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

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Ligde 6 maçlık yenilmezlik serisinin ardından üst üste 3 maçını kaybeden Göztepe bu müsabakalarda Çaykur Rizespor'a 3-2, Atakaş Hatayspor'a 1-0 ve Galatasaray'a 3-1 mağlup oldu.

Ligde 18 puan ve averajla 11. sırada bulunan Göztepe'nin rakibi Fatih Karagümrük de 20 puan ve averajla 7. basamakta yer alıyor. Bu sezon henüz dış sahada kazanamayan 3 ekipten biri olan Fatih Karagümrük, 6 dış saha maçında 3 puan alabildi. Alpaslan Öztürk'ün sakatlığının bulunduğu Göztepe'de Guilherme'nin de maç kadrosunda yer almaması bekleniyor.

Süper Lig'de 11. randevu

Süper Lig'de en son 1962-1963 sezonunda karşılaşan iki ekibin yaptığı 10 karşılaşmada Göztepe'nin 2, Fatih Karagümrük'ün 5 galibiyeti bulunurken, 3 müsabaka da berabere tamamlandı. Bu karşılaşmalarda Göztepe 7, Fatih Karagümrük ise 12 gol kaydetti.