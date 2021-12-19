Göztepe - Fatih Karagümrük (CANLI)

Göztepe ile Fatih Karagümrük, Süper Lig 'in 17. haftasında 3 puan için karşı karşıya geliyor. 3 maçlık mağlubiyet serisinin ardından Francesco Farioli'ye veda eden ve takımı Volkan Demirel'e emanet eden Karagümrük, yeni hocası ile başlangıcı galibiyetle yapmak ve kötü gidişata son vermek istiyor. İstanbul ekibi, 22 puanla 12. sırada. Bu sezon istikrarsız bir görüntü çizen ve 14 puanla 17. basamakta bulunan Göztepe ise taraftar desteğini arkasına alıp sahadan galibiyetle ayrılmak istiyor.

MAÇ BAŞLADI!

11. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Cherif Ndiaye’nin şutu Viviano’dan döndü. Kaleciden dönen topu önünde bulan Soner Aydoğdu’nun şutuna Viviano müdahale etti. Meşin yuvarlağı tekrar önünde bulan Cherif Ndiaye’nin kafa vuruşunda kaleci Viviano yine gole izin vermedi.

27. dakikada Soner Aydoğdu’nun sol kanattan ortasında penaltı noktası üzerinde kafa vuran Cherif Ndiaye’nin şutu az farkla auta gitti.

32. dakikada Fatih Karagümrük'te Ahmed Musa'nın ağlara gönderdiği top, VAR incelemesi sonrası ofsayt sebebiyle gol değeri kazanmadı.

45+3. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Ahmed Musa, 2 rakibini çalımlayıp pasını Andrea Bertolacci’ye verdi ancak Bertolacci, uygun durumda pozisyondan yararlanamadı.

İlk yarıda gol sesi çıkmayınca 0-0 eşitlikle soyunma odasına gidildi.

Göztepe: İrfan Can, Murat, Dino Arslanagic, Atınç, Atakan, Berkan, Obinna, Soner, Tijanic, Cherif, Jahovic.

Karagümrük: Viviano, Hedenstad, Burak, Zukanovic, Caner, Biglia, Adnan, Bertolacci, Karamoh, Ahmed Musa, Salibur.

Göztepe - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan Göztepe - Fatih Karagümrük maçını Volkan Bayarslan yönetiyor. Saat 16.00'da başlayan ve beIN Sports 2'den naklen yayınlanan 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde...