Göztepe evinde ilk 3 puanını aldı

Spor Toto 1. Lig’deki İzmir derbisinde Göztepe , Altınordu’yu Yasin Öztekin’in penaltıdan attığı golle 1-0 mağlup etti. Bu skorla, bu sezon evindeki ilk 3 puanına ulaşan sarı-kırmızılılar, 4 haftalık galibiyet hasretine de son vermiş oldu.

Göztepe, ligin ilk haftasında deplasmanda Sakaryaspor’u 1-0 yenerek sezona 3 puanla başlamış ancak daha sonra evinde oynadığı Erzurumspor ve Gençlerbirliği maçlarından 1 puanla ayrılmıştı. Göztepe, Bandırmaspor ve Boluspor deplasmanlarından ise puansız dönmüştü.

İHA