Göztepe evinde güzel, Akhisar gurbette kayıp

Evinde oynadığı 12 maçın 6'sını kazanan Göz-Göz, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyetle topladığı 27 puanın 20'sini İzmir'de aldı. Tıklım tıklım tribünler önünde oynayan Göztepe sahasında Fenerbahçe, İstikbal Mobilya Kayserispor, Atiker Konyaspor, Beşiktaş, Çaykur Rizespor ve Aytemiz Alanyaspor'u mağlup etmeyi başardı. Bursaspor ve Kasımpaşa ile yenişemeyen Göztepe, Evkur Yeni Malatyaspor, Medipol Başakşehir, Galatasaray ve Trabzonspor gibi üst sıraları hedefleyen takımlara mağlup oldu.

Düşme hattında son sıradaki Akhisarspor ise bu sezon deplasmanlarda da en kötü sonuçlara imza atan takım unvanını aldı. Yeşil-siyahlılar gurbette çıktığı 12 maçta sadece Antalyaspor'u yendi. Yeni Malatyaspor'la 1-1 berabere kalan Akhisarspor, Beşiktaş, Medipol Başakşehir, Ankaragücü, Aytemiz Alanyaspor, Kasımpaşa, İstikbal Mobilya Kayserispor, Çaykur Rizespor, Demir Grup Sivasspor, Galatasaray ve Trabzonspor'a kaybedip 4 puanla yetindi. Göztepe evinde 15 gol atıp 13 gol yerken, Akhisarspor dış sahada rakip filelere 9 gol bıraktı, 24 kez topu ağlarında gördü. Sezonun ilk yarısında Spor Toto Akhisar Stadı'nda oynanan müsabakayı Akhisarspor 1-0 kazanmıştı.

DHA



