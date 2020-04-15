Göztepe Espor ve Galatasaray Espor dünya devleri ile karşılaşıyor

Corona virüs nedeniyle kulüpler sportif faaliyetlerini durdurma karar aldılar ve 2. bir duyuruya kadar gerçekleşmeyeceği açıklandı. Bu sürede ise kulüplerin espor şubeleri hazırlık maçları ile gündem yaratmaya devam ediyor. Bunlardan birisi de espora önem veren ülkemizin önemli kulüplerinden 2'si Göztepe ve Galatasaray.

2 kulübümüzün espor şubelerinin 15-18 Nisan tarihlerinde gerçekleşecek PES 2020 Dostluk Turnuvası'na katıldıkları açıklandı. Turnuvada dünyaca ünlü kulüplerin espor şubeleri yer alıyor.

İşte yer alan kulüpler:

Barcelona

Inter Esports

Galatasaray Espor

Manchester United Esports

Arsenal

Celtic Esports

Juventus

Schalke Esports

Monaco Esports



