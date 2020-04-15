Göztepe Espor ve Galatasaray Espor dünya devleri ile karşılaşıyor
Göztepe Espor şubesi ve Galatasaray Espor şubesi, 15-18 Nisan tarihlerinde gerçekleşecek PES 2020 Dostluk Turnuvası'na katıldığını açıkladı. Turnuvada dünyaca ünlü kulüplerin espor şubeleri yer alıyor.
Corona virüs nedeniyle kulüpler sportif faaliyetlerini durdurma karar aldılar ve 2. bir duyuruya kadar gerçekleşmeyeceği açıklandı. Bu sürede ise kulüplerin espor şubeleri hazırlık maçları ile gündem yaratmaya devam ediyor. Bunlardan birisi de espora önem veren ülkemizin önemli kulüplerinden 2'si Göztepe ve Galatasaray.
2 kulübümüzün espor şubelerinin 15-18 Nisan tarihlerinde gerçekleşecek PES 2020 Dostluk Turnuvası'na katıldıkları açıklandı. Turnuvada dünyaca ünlü kulüplerin espor şubeleri yer alıyor.
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İşte yer alan kulüpler:
Barcelona
Inter Esports
Manchester United Esports
Arsenal
Celtic Esports
Juventus
Schalke Esports
Monaco Esports