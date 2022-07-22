Göztepe eski futbolcusu Yasin Öztekin ile anlaştı

Transfer döneminde Obinna Mamah, Romal Palmer, Berkin Özgür, Uğur Kaan Yıldız, Berkay Atay ve Hüsamettin Yener ile sözleşme imzalayan Spor Toto 1. Lig ekibi Göztepe, eski oyuncusu Yasin Öztekin'le her konuda anlaştı.

Göztepe'ye 2018-2019'da Galatasaray 'dan transfer olup toplam 1.5 sezon Süper Lig'de forma giyen Yasin Öztekin, bugün sözleşme imzalayacak.

Borussia Dortmund altyapısında yetişen denewyimli futbolcu, Gençlerbirliği, Trabzonspor , Kayseri Erciyesspor, Galatasaray ve Sivasspor'da forma giymişti.

Ömer Necati Albayrak