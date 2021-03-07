Süper Lig'de son 4 maçında mağlubiyeti bulunmayan Göztepe, 29. hafta mücadelesinde Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk edecek. Süper Lig'de son 4 maçını kaybetmeyen ve Ünal Karaman yönetiminde çıkışa geçen Göztepe rakibini yenerek bu çıkışını sürdürmek istiyor. Erzurumspor ise deplasmanda galibiyet arayacak.

Göztepe - Erzurumspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Gürsel Aksel Stadı'nda yarın saat 19.00'da başlayacak müsabakada hakem Zorbay Küçük görev yapacak. beIN SPORTS HD2'den canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Ligde Medipol Başakşehir'i 2-1 yendikten sonra Fenerbahçe ve Kasımpaşa müsabakalarından 1-0'lık galibiyetle ayrılan Göztepe hafta içinde de Aytemiz Alanyaspor'la 1-1 berabere kaldı. Yenilgi almadığı son 4 müsabakada 10 puan toplayan sarı-kırmızılı ekip, 36 puanla 9. sırada bulunuyor.

İzmir temsilcisinde yarınki maç öncesinde eksik oyuncu yer almıyor.

Alt sıralardan uzaklaşma mücadelesini sürdüren Büyükşehir Belediye Erzurumspor son 3 karşılaşmada sahadan 2 yenilgi ve 1 beraberlikle ayrıldı.

Rakibiyle Süper Lig'de oynadığı 3 maçta galibiyeti bulunmayan Göztepe, bu müsabakalarda 1 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı. Sarı-kırmızılı ekip, rakibinden tek puanını, ligin ilk yarısında 1-1'lik skorla almıştı.