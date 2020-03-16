Göztepe, erteleme maçında yarın Çaykur Rizespor’u konuk edecek

Süper Lig’de 21. haftada ertelenen Göztepe-Çaykur Rizespor maçı yarın oynanacak. Çaykur Rizespor’un hava şartları nedeniyle İzmir’e gelememesi nedeniyle ertelenen 21. hafta mücadelesinde Göztepe, rakibini yarın saat 20.00’de Gürsel Aksel Stadı’nda konuk edecek. Yeni tip corona virüs önlemleri çerçevesinde seyircisiz oynanacak müsabakada hakem Mustafa Öğretmenoğlu düdük çalacak.

Ligde son 3 maçında puan almayan ve bu müsabakalarda gol atamayan Göztepe, 34 puanla 8. sırada bulunuyor. Son 7 müsabakada galip gelemeyen Çaykur Rizespor da 25 puan ve averajla düşme hattında yer alıyor. Sarı-kırmızılı ekipte sakatlıkları bulunan Atınç Nukan, Alpaslan Öztürk, Serdar Gürler ve Ege Özkayımoğlu yarın forma giyemeyecek. Rakibiyle Süper Lig’de 8. kez karşılaşacak Göztepe, daha önceki 7 karşılaşmada 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Bu müsabakalarda 6 gol atan Göztepe kalesinde 6 gol gördü. Ligin ilk yarısında Rize’deki müsabaka golsüz eşitlikle tamamlanmıştı.