Transfer çalışmalarını sürdüren Göztepe , Menemenspor'dan Emre Batuhan Adıgüzel'i kadrosuna kattı ve 19 yaşındaki sol bekle 5 yıllık sözleşme imzaladı. Ankaragücü’nde profesyonel olup ardından Menemenspor’a transfer olan 19 yaşındaki oyuncu, anlaşma gereği yeni sezonda kiralık olarak yine Menemenspor’da forma giyecek.

İzmir ekibinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

''2001 doğumlu oyuncu Emre Batuhan Adıgüzel ile 5 yıllık sözleşme imzaladık. Emre Batuhan, sezon sonuna kadar kiralık olarak Menemenspor forması giymeye devam edecek. 3 Eylül 2001'de Ankara'da dünyaya gelen Batuhan, Ankaragücü forması ile profesyonel oldu. Daha sonra ise Menemenspor formasını terletti. Emre Batuhan Adıgüzel'e Göztepe'mize hoş geldin diyoruz.''

Göztepe daha önce gurbetçi stoper Şefik Abalı’yı da kadrosuna katmış, kiralık olarak Amstetten'e kiralık olarak göndermişti.