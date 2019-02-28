Göztepe elendi ama ışık verdi

Yeni Malatyaspor karşısında pozitif bir futbol oynayan sarı-kırmızılılar 120 dakikayı 1-0 önde kapatsa da penaltılarla sonuca gidemedi. Soğuk havaya rağmen Bornova Stadı'nı dolduran taraftar ise Tuna'nın ilk maçında pozitif futbol sergileyen takımı alkışlarla uğurladı. Göztepe'nin başında 285 gün sonra sahaya çıkıp tribünlerin sevgi gösterilerinde bulunduğu Tamer Tuna, harika bir mücadele örneği gösterdiklerini söyledi.

"Göztepe'yi ve taraftarını çok özlemişim" açıklaması yapan genç teknik adam, "Ben maçtan çok keyif aldım. Gönül isterdi ki yarı finale adımızı yazdıralım. Ancak turu kaybetsek de çok şey kazandık. Oyun olarak ilerisi için neler yapabileceğimizi kanıtladık. Taraftarımızla birlikte Göztepe gibi mücadele edersek başarılı olabileceğimizi gösterdik. Daha iyi seviyeye geleceğimizi biliyoruz. Artık ligde final niteliği taşıyan 11 karşılaşmamız var. Konyaspor deplasmanıyla bu periyoda başlayacağız. Tek amacımız var, Göztepe'yi üst sıralara taşıyabilmek" diye konuştu.

Öte yandan pazar günü Konyaspor deplasmanında terleyecek sarı-kırmızılılarda sol bekler Agbeyenu ve Traore ile orta saha Atakan forma giyemeyecek.

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)