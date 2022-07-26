Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe ’de transfer harekatı sürüyor. Sarı-kırmızılılar, bu çalışmalar çerçevesinde son olarak Gaziantep FK forması giyen kaleci Ekrem Kılıçarslan’ı kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu. 24 yaşındaki file bekçisini 1 yıllığına kiralayan İzmir temsilcisi, satın alma opsiyonunu da elinde bulunduruyor. Transfer sosyal medya hesaplarından duyuran Göztepe, Ekrem Kılıçarslan’a “Hoş geldin” derken, sarı-kırmızılı forma altında başarılar diledi.

Futbola Çanakkale Dardanel altyapısında başlayan Ekrem Kılıçarslan, şu ana kadar Eskişehirspor, Hatayspor ve Gaziantep FK takımlarının formasını giydi.