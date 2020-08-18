Göztepe efsanesi Halil Kiraz hayatını kaybetti

Göztepe’nin eski oyuncularından Halil Kiraz vefat etti. Böbrek yetmezliği nedeniyle hafta sonunda 9 Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan 76 yaşındaki eski futbolcu ve teknik adam tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

1958-1972 yılları arasında 14 yıl Göztepe’de oynayıp 2 Türkiye Kupası kazanan, Avrupa’da yarı finale kadar yükselen kadronun önemli bir parçası olan Halil Kiraz, attığı sert şutlar nedeniyle, "Bombacı" lakabını almıştı.

Kiraz, 1967-68 sezonunda İspanyol devi Atletico Madrid’e Fuar Şehirleri Kupası’nda (UEFA Avrupa Ligi) attığı penaltı golüyle ağları yırtmıştı. Efsane futbolcu ve teknik direktörünün vefatı nedeniyle baş sağlığı mesajı yayınlayan Göztepe, cenaze programının netleştiği zaman açıklanacağını bildirdi.