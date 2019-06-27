Göztepe Doukara’nın peşine düştü

Süper Lig’de dış transferde henüz beklenen golcü hamlesini gerçekleştiremeyen Göztepe, arayışlarını Antalya’ya kaydırdı. Sarı-Kırmızılılar uzun süredir peşinde olduğu Galatasaraylı golcü Eren Derdiyok’un transferini bitirmek için yoğun çaba sarfederken, Antalyaspor’un golcüsü Souleymane Doukara’ya da talip oldu. Yönetim, Eren’den gelecek herhangi bir olumsuz sonuç halinde Güney ekibinin Senegalli yıldızının transferini hızlandıracak. Trabzon’dan Hugo Rodallega’yı Denizli’ye, Konya’dan eski oyuncusu Jahovic’i de Yeni Malatyaspor’a kaptıran yöneticiler bu kez hata yapmak istemiyor. Doukara’nın da Göztepe’ye sıcak baktığı gelen haberler arasında.

Kombineler satışta

Göztepe’de 2019-2020 sezonunun ilk devresinde geçerli olacak kombine biletlerin satışları 1 Temmuz Pazartesi günü başlayacak. Açıklamada, kombine biletlerin sezonun ilk yarısında geçerli olacağı, yenileme döneminde maraton tribünü kombinelerinin 375, numaralı tribünün 750 ve VIP tribününün bin 600 liradan, genel satış döneminde ise maraton tribün biletlerinin 500, numaralı tribünün 900 ve VIP tribününün bin 800 TL’den satılacağı kaydedildi.