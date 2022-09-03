Göztepe devamını getiremedi

Dün evinde Gençlerbirliği ile golsüz berabere kalan sarı-kırmızılılar son 3 maçını kazanamadı. Sakaryaspor deplasmanın ardından evinde Erzurumspor FK ile 1-1 berabere kalıp, dış sahada Beyçimento Bandırmaspor'a 2-1 mağlup olan Göz-Göz, Gençlerbirliği'ne de diş geçiremedi. Teknik direktör Turgay Altay ise sabır istedi.

Ligin en genç takımlarından biri olduklarını belirten Altay, "Bazen maç kaybetsek de oyunu kaybetmemeliyiz. Maçın çok az bir kısmında kendi planımızın dışında tamamen rakibin ekmeğine yağ sürecek bir oyun vardı. Bu kabul edilebilir bir şey değil. Genç futbolcularımız baskı altında kaldıkları zaman problem yaşayabiliyor. Biz oyun kültürümüze sadık kalmalıyız. Genel olarak bakıldığında bu oyunla 1 puanın iyi olduğunu düşünüyorum" dedi.

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)