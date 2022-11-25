Göztepe derbiye 4 eksikle çıkacak

TFF 1. Lig'in 15ç haftası İzmir derbisine sahne olacak. Hafta sonunda Altay’ı konuk edecek olan Göztepe ’de golcü Hüsamettin Yener ve sol bek Yunus Emre Gedik sakat, orta saha Emre Çolak ise takımdan ayrıldı.

Göz Göz’de Palmer cezalı duruma düşerken, Altay’da eksik bulunmuyor.