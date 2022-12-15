Göztepe deplasmanda seri kovalıyor

Daha önce Emre Çolak ile yollarını ayıran Göztepe 'de sakatlıkları süren golcü Hüsamettin, sol bek Yunus Emre ve kanat Obinna Mamah da müsabakada görev alamayacak.

Göztepe Teknik Sorumlusu Şakir Özkayımoğlu, Rizespor 'un çok güçlü bir ekip olduğunu belirterek, "Zorlu bir maça çıkacağız. Rize'den puan ya da puanlarla dönmek istiyoruz" açıklamasını yaptı. Bu maç öncesi konuk Göztepe ligde 21 puanla 12'nci sırada yer alırken, 29 puana sahip Çaykur Rizespor ise direkt Süper Lig hattındaki Pendikspor'un genel averajla gerisinde 3'üncü basamakta bulunuyor.

Çaykur Didi Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak.