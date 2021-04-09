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Göztepe, deplasmanda Hatayspor’la karşılaşacak

Süper Lig’de 34. haftanın açılış maçında Göztepe ile Atakaş Hatayspor, yarın Hatay’da karşı karşıya gelecek.

09 Nisan 2021, Cuma 10:12 Son Güncelleme:
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Göztepe, deplasmanda Hatayspor’la karşılaşacak

Antakya Atatürk Stadı’ndaki müsabaka, saat 13.30’da başlayacak. Ligde Çaykur Rizespor galibiyetiyle puanını 43’e çıkaran Göztepe, 10. sırada yer alıyor.

Deplasmanda son 3 maçta galibiyeti bulunmayan sarı-kırmızılı ekip, bu müsabakalarda Aytemiz Alanyaspor ve Hes Kablo Kayserispor’la 1-1 berabere kalırken, MKE Ankaragücü’ne 3-0 mağlup oldu. Sarı-kırmızılı ekipte Marko Mihojevic’in sakatlığı bulunuyor.

Son 5 müsabakada 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi yaşayan Atakaş Hatayspor ise haftaya 49 puan ve averajla 7. durumda girdi.

İki takım arasında ligin ilk yarısında İzmir’de oynanan müsabakayı Hatay temsilcisi, 1-0 kazanmıştı.

AA

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