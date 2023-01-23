Göztepe, deplasmanda gol yemeden kazanıyor

Göztepe , Spor Toto 1. Lig'de bu sezon dış sahada önemli bir grafik çiziyor. Sarı-kırmızılı ekip, deplasmanda aldığı 4 galibiyette de kalesini gole kapatmayı başardı. Sarı-kırmızılılar, Sakaryaspor, Yeni Malatyaspor ve Erzurumspor FK'yı 1-0, Çaykur Rizespor ’u ise 2-0 mağlup etti.

Böylece Göz-Göz, sadece dış sahada 2-2 sonra eren ve 1 puan aldığı Adanaspor maçında kalesinde gol görmüş oldu. Öte yandan Sarı-Kırmızılı takım, rakiplerine konuk olduğu müsabakalarda 13 puan toplayarak bu alanda ligin en iyi 7. takımı konumunda bulunuyor. (İHA)