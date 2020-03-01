Göztepe deplasmanda 3 puan avında

İZMİR, (DHA)

SÜPER Lig'de geçen hafta evinde Gaziantep Futbol Kulübü ile 1-1 berabere kalan Göztepe yarın kümede kalma mücadelesi veren son sıradaki Hes Kablo Kayserispor'a konuk olacak. Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda Mete Kalkavan'ın yöneteceği müsabaka saat 20.00'de başlayacak. Sarı-kırmızılılarda cezalı oyuncu bulunmazken, sakatlıkları süren orta saha Andre Poko ile stoper Atınç Nukan maçta forma giyemeyecek.

Teknik Direktör İlhan Palut, Kayserispor karşısında zorlu bir maça çıkacaklarını söyledi. Rakiplerinin durumuna saygı gösterdiklerini ancak mutlak galibiyet için mücadele edeceklerini vurgulayan Palut, "Çıkışımızı sürdürmek istiyoruz. Hedefimiz üst sıralardaki yerimizi sağlamlaştırmak. Ligde kolay karşılaşma yok. Biz hedefimize maç maç gideceğiz. 3 puan alıp yolumuza devam edeceğiz" dedi. Sezonun ilk yarısında Göztepe renktaşını 4-0 yenmişti. Maçı eksik Göz-Göz haftaya 34 puanla 8. sırada başladı.

GÖZTEPE

Beto - Gassama, Titi, Alpaslan, Berkan, Castro, Soner, Napoleoni, Halil, Serdar, Jerome