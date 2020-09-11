Süper Lig’de 2020-2021 sezonunda hedefini üst sıralar olarak belirleyen iki Ege ekibi Göztepe ve Yukatel Denizlispor, yarın İzmir’de sezonun ilk maçında karşı karşıya gelecek. İki takımda sezona kazanarak iyi bir başlangıç yapmak istiyor.

Göztepe - Denizlispor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Gürsel Aksel Stadyumu’nda saat 20.00’da başlayacak olan Göztepe-Denizlispor mücadelesini hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek. Numanoğlu’nun yardımcılıklarını Esat Sancaktar ve Alpaslan Dedeş yapacak. beIN SPORTS 2'den canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Göztepe - Denizlispor muhtemel 11'ler...

Göztepe: İrfan - Gassama, Titi, Atınç, Berkan, Alpaslan, Soner, Napoleoni, Halil, Tripic, Ideye

Denizlispor: Cenk - Lopes, Mustafa, Oğuz, Bergdich, Sacko, Murawski, Bakalorz, Sagal, Aissati, Rodallega

Süper Lig’de 2020-2021 sezonunun ilk hafta maçında Göztepe, sahasında Denizlispor’u konuk edecek. Geçen sezon sonunda Beto, Castro, Borges, Deniz Kadah, Jerome, Wilczek, Atakan Kesgin, Samed Ali Kaya, Gökay Eser, Wallace Reis ve kiralık sözleşmesi biten Serdar Gürler gibi oyuncularla yollarını ayıran sarı-kırmızılılar, son olarak kaleci Göktuğ Bakırbaş’ı Ümraniyespor’a kiralamıştı. İzmir temsilcisi, Brown Ideye, Burak Süleyman, Kubilay Sönmez, Dzenan Burekovic ve kaleci İrfan Can Eğribayat’ı kadrosuna katarken Cherif Ndiaye’yi ise 1 yıllığına kiralamıştı

Göztepe, ilk hafta şanssızlığını kırmak istiyor.

Süper Lig’de 29. Sezonunu geçirecek olan Göztepe, 2017-2018 sezonundan itibaren yeniden yükseldiği Süper Lig’de oynadığı ilk hafta maçlarında galibiyet alamamıştı. 2017-2018 sezonunun ilk haftasında sahasında Fenerbahçe ile 2-2 berabere kalan Göztepe, 2018-2019 sezonunda ilk maçında sahasında Yeni Malatyaspor’a 3-1 mağlup olurken, 2019-2020 sezonuna sahasında Antalyaspor’a 1-0 yenilerek lige başlamıştı. Yeni sezonda yenilenen kadrosuyla maçlara çıkacak olan sarı-kırmızılılar, ligin ilk hafta maçından galibiyetle ayrılarak iyi bir başlangıç yapmak istiyor.

Prosinecki ilk maçını kazanmak istiyor

Denizlispor’da görev başına getirilen teknik direktör Robert Prosinecki de ilk kez yeşil-siyahlıların başında resmi bir karşılaşmaya çıkacak. Göztepe Teknik Direktörü İlhan Palut, sezona galibiyetle başlayacaklarına inandığını söyledi. Genç teknik adam, "Denizlispor iyi bir takım. İlk maçımızdan 3 puanla ayrılmayı hedefliyoruz. Taraftarımızın olmaması üzücü ancak şartlar ne olursa olsun en iyi mücadeleyi sergileyeceğiz" dedi.

İki takım arasında geçen sezon oynanan iki maçta da galip çıkmadı. İzmir’deki müsabaka golsüz sona ererken, Denizli’deki randevu ise 1-1 eşitlikle sonuçlandı.